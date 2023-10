C’est confirmé pour Clauss, réunion de l’état major olympien et pour De Zerbi n’a pas signé… Les 3 infos OM de ce jeudi

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Clauss de retour en Equipe de France, réunion d de l’état major marseillais, pourquoi De Zerbi n’a pas signé à l’OM.

C’est confirmé Clauss est de retour chez les Bleus !

Jonathan Clauss a bien été convoqué par Didier Deschamps pour participer aux deux prochains matches de l’Equipe de France.

La liste de l’Equipe de France

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens).

Défenseurs : Jonathan Clauss (Marseille), Lucas Hernandez (Paris-SG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (Paris-SG), Kylian Mbappé (Paris-SG), Marcus Thuram (Inter Milan).

En effet, selon les médias l’Equipe et le Parisien Didier Deschamps pourrait rappeler le latéral marseillais Jonathan Clauss. Le sélectionneur ne serait pas satisfait de la concurrence au poste d’arrière droit entre les deux centraux Koundé et Pavard. Auteur d’un bon début de saison malgré la crise qui secoue l’OM, Clauss serait de nouveau dans les petits papiers de Deschamps, reste à savoir si cela va se matérialiser par une convocation ce jeudi. C’est en effet aujourd’hui que la liste des Bleus dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024. L’Equipe de France ira aux Pays-Bas le 13 octobre prochain avant de recevoir l’Écosse au stade Pierre-Mauroy de Lille pour un match amical. La liste des 23 joueurs qui composeront son groupe va être annoncée ce jeudi 5 octobre à 14h00.

Équipe de France : la liste de Didier Deschamps avec Clauss et Konaté ? https://t.co/5LDYeK9jd0 pic.twitter.com/xrZqBytFhn — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 4, 2023

Pas convoqué lors de ce rassemblement de septembre, Deschamps avait évoqué le cas de l’Olympien en conférence de presse où il a laissé la porte ouverte à un retour: « Je n’avais pas des réticences sur son niveau, mais il n’avait pratiquement jamais joué ou très très peu au poste de latéral. Il jouait surtout dans une défense à trois, en tant que joueur de couloir. Le fait qu’il évolue aujourd’hui dans une défense à 4 régulièrement et qu’il se retrouve plutôt à son aise, ce sont des arguments qui vont dans son sens, a affirmé le champion du monde 98.

« Ce n’est pas impossible qu’il soit amené à revenir pour que l’on revoie Clauss avant des décisions importantes »

Je ne vais pas anticiper ce qu’il pourrait se passer, mais ce n’est pas impossible qu’il soit amené à revenir pour qu’on le revoie avant des décisions importantes. Cela va dépendre de la concurrence, mais c’est très bien, il fait un très bon début de saison avec son club dans une position qui n’est pas habituelle pour lui, dans un registre différent. Mais cela ne l’empêche pas d’être performant », avait ajouté le sélectionneur des Bleus.

Réunion du board olympien avant OM vs Brighton !

A quelques heures du match OM – Brighton ce jeudi, la direction marseillaise organise une réunion. L’Equipe nous informe dans son édition du jour que plusieurs dirigeants : Pablo Longoria, Pedro Iriondo, Javier Ribalta et Stéphane Tessier se rencontreront ce jeudi pour évoquer certains sujets et probablement l’avenir de certains.

Si Pablo Longoria avait affirmé dernièrement en conférence de presse qu’il restait président de l’OM, ce n’est pas le cas de tout le monde ! Cette réunion décidera certainement de l’avenir de ces derniers, notamment Javier Ribalta qui s’est le plus écarté du club depuis les récents évènements.

OM : C’est confirmé pour Mbemba ! – https://t.co/67kXM0lY8E pic.twitter.com/HMbvEdV6bJ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 5, 2023

Je reste président et j’ai demandé à mes avocats de porter plainte

« Je m’exprime en tant que président de l’OM, je tiens à féliciter l’équipe et le caractère montré à Amsterdam. J’ai vécu des journées compliquées. Ce qui s’est passé lundi est simplement inamissible. J’étais touché par l’élan du soutien populaire et l’affection de tous. Tous ceux qui ont compris la nécessité du changement. J’ai eu une très grande conversation avec McCourt, j’ai eu un soutien inconditionnel, cela me fait chaud au cœur. Cela me donne de l’énergie. J’ai décidé de poursuivre ma mission de président. Je serai à Paris dimanche. Je suis une personne de valeur avec des convictions, je ne peux pas me contenter de dénoncer une situation, je dois aller au bout des choses. J’ai demandé à mes avocats de porter plainte. Je ne veux pas de conflit, je veux simplement mettre fin à des modes de comportements, pour que cela ne se reproduise plus, a-t-il affirmé. On doit être en mesure de travailler dans un club de football normal. Nous avons fait beaucoup de choses depuis 2021 pour améliorer le club. je sais que tout n’est pas parfait, on a beaucoup à faire avec humilité. On doit progresser en conservant ces règles d’éthique. Je vais commencer la période la plus difficile de mon mandat de président. Je suis déterminé, à savoir faire l’OM un des meilleurs clubs européens. J’ai besoin du soutien de tous ceux qui veulent faire grandir le club. On doit sortir plus grand et finir avec toutes les pratiques que j’ai dénoncé. On doit changer les choses ensemble. Je veux élargir le débat afin que ce qui s’est passé ne soit plus accepté, ici ou ailleurs dans le monde du sport. »

Pourquoi De Zerbi n’a pas signé à l’OM !

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a affirmé qu’il y avait une possibilité pour qu’il rejoigne l’Olympique de Marseille. Le coach italien n’est finalement pas venu pour une raison expliquée par le journaliste de L’Equipe.

Ce mercredi, le coach Roberto De Zerbi était en conférence de presse avant la rencontre entre Brighton et l’Olympique de Marseille. L’entraîneur italien a confirmé les négociations avec l’OM et a même regretté que cela ne se fasse pas. « Oui c’est vrai qu’il y avait une possibilité pour moi de venir ici. C’était une belle option pour moi mais on a pas trouvé d’accord avec le club. J’étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi. Mais au final c’était peut-être un mal pour un bien puisque j’ai trouvé un autre grand stade avec une grande équipe. »

Il y avait une possibilité pour moi de venir ici. C’était une belle option pour moi mais on a pas trouvé d’accord avec le club

J’étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade

🎙️#DeZerbi : « Oui c’est vrai qu’il y avait une possibilité pour moi de venir ici. C’était une belle option pour moi mais on a pas trouvé d’accord avec le club. » #OMBRIGHTON #mercatOM #Longoria pic.twitter.com/McHaFp4CuL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 4, 2023

🎙️#DeZerbi : « J’étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi. Mais au final c’était peut-être un mal pour un bien puisque j’ai trouvé un autre grand stade avec une grande équipe. » #OMBRIGHTON #MercatOM pic.twitter.com/H6AQImiOB4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 4, 2023

Un coach de possession, comme Sampaoli

Sur son compte Twitter, le journaliste Mathieu Grégoire a réagi à cette déclaration. Le correspondant du journal L’Equipe à Marseille détaille les raisons de ce non-transfert. En effet, De Zerbi aurait rapidement été une piste « écartée par la direction », ne souhaitant pas un coach voulant la possession comme l’était Jorge Sampaoli. Ses carences défensives auraient également été un frein.