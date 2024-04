C’est confirmé pour Mbemba ! Le ras le bol de la femme de Clauss et la réponse cinglante de Zeroual ! Les 3 infos OM de ce mardi ! 

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : C’est confirmé pour Mbemba ! Le ras le bol de la femme de Clauss ! La réponse cinglante de Zeroual !

C’est confirmé pour Mbemba !

En conférence de presse après OM-PSG, Jean-Louis Gasset n’avait pas voulu donner de verdict sur Mbemba, souhaitant plutôt attendre un verdict. Ce dernier est tombé, d’après L’Equipe. Il devrait manqué seulement le match face au LOSC.

« Pour Mbemba, si les examens sont litigieux, ça va être encore un casse-tête chinois pour les prochaines échéances. (…) On va trouver des solutions tactiques et attendre le diagnostic pour Chancel Mbemba », c’est ce qu’avait déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce dimanche après la rencontre opposant l’OM au PSG. Il est finalement arrivé ce lundi soir comme l’explique L’Equipe ! Plus de peur que de mal pour le Congolais qui n’a « qu’une contusion du genou gauche » ce qui devrait lui permettre de revenir sur les terrains bien plus rapidement.

Le défenseur devrait cependant manquer le prochain match, face au LOSC qui se jouera vendredi 5 avril prochain. Il pourrait donc être de retour pour le match aller face à Benfica qui se jouera au Portugal en Europa League. En attendant, Jean-Louis Gasset devra donc bricoler une nouvelle fois en défense.

Gigot a été infiltré à l’épaule pour tenir le match, Balerdi pareil.

Toujours devant la presse, Jean-Louis Gasset avait déploré les nombreuses absences qui minent forcément son effectif. « Avant le match, je n’ai pas voulu me retrancher derrière les blessures, mais la trêve internationale a été terrible, Jonathan Clauss qui se blesse avec les Bleus au bout de dix minutes, Ismaïla Sarr touché avec le Sénégal. On avait quatre joueurs en reprise, on a passé cette semaine à les remplir. Ce matin (dimanche), on a encore fait des essais pour savoir qui pouvait débuter. Gigot a été infiltré à l’épaule pour tenir le match, Balerdi pareil. Tous les centraux sont touchés.

Le ras le bol de la femme de Clauss !

L’OM s’est incliné 0-2 face au PSG ce dimanche. Blessé et en tribune lors de ce match, Jonathan Clauss a été obligé de quitter le stade Vélodrome dès la mi-temps car il s’est encore fait cambriolé. Sa femme a affiché son exaspération…

Le latéral de 31 ans s’est blessé lors du match amical avec l’équipe de France face au Chili et forfait pour plusieurs semaines. Clauss a encore été cambriolé pendant le match, la compagne du joueur, Pauline, l’a révélé via son compte Instagram : « On a dû quitter en urgence le match à la mi-temps, hier (dimanche). Deuxième cambriolage en 4 mois. C’est vraiment rageant et insécurisant. Heureusement qu’on avait pris le réflexe de garder Praline (leur chien, ndlr) les soirs de matchs ».

Deuxième cambriolage en 4 mois. C’est vraiment rageant et insécurisant

En fin de contrat en juin 2025, et poussé vers la sortie en janvier dernier par la direction, Jonathan Clauss pourrait ne pas poursuivre sa carrière à l’OM après la saison actuelle, aussi à cause de cette situation difficile pour lui et sa famille. Le Tricolore réalise en tout cas une saison intéressante – 37 apparitions, 4 buts, 10 passes décisives.

Le Vélodrome a pu observer en direct la blessure de Jonathan Clauss lors du match entre la France et le Chili. Le piston droit devrait être absent pour plusieurs semaines comme l’explique La Provence ce mercredi. En effet, le quotidien local affirme qu’il devrait être de retour dans 3 à 4 semaines pour l’OM. Sa présence face au PSG est actée, il pourrait potentiellement être de retour pour le match retour face à Benfica le 18 avril prochain.

L’inquiétude de Soultanian

Les blessés s’enchaînent à Marseille, comme une malédiction tombée sur le club depuis la trêve internationale. RMC a enregistré un podcast After Marseille avec Nicolas Vilas. Le journaliste a questionné Alain Soultanian, ancien kiné du club qui connaît bien Jean-Louis Gasset. Après avoir évoqué le coach, l’ancien de l’OM se dit inquiet pour les Marseillais. « Jean-Louis Gasset… ça ne se décrit pas Jean-Louis, ça se vit ! Ça se vit au quotidien. C’est quelqu’un de merveilleux, compétent, il connaît le boulot. J’ai un grand respect pour Jean-Louis, un grand respect. C’est un monsieur. Les blessés? Bien sûr que je suis inquiet ! Voilà, j’ai répondu à votre question », ironise l’ancien kiné de l’OM.

La réponse cinglante de Zeroual

Après que la polémique ait éclaté ce dimanche sur le tifo organisé par les South Winners mettant à l’honneur, Rachid Zeroual a répondu aux questions de RMC.

Ce dimanche avant que la rencontre entre l’OM et le PSG ne débute, les South Winners avaient organisé un déploiement d’un tifo. Ce dernier mettait l’humoriste et comédien marseillais Redouane Bougheraba à l’honneur. Certains supporters y voyaient une erreur, surtout le jour du 4e anniversaire de la mort de Pape Diouf et la venue d’Eric Gerets à qui l’OM a rendu hommage. Rachid Zeroual, leader des South Winners, a répondu à ces critiques sur RMC.

« Et depuis quand on doit rendre des comptes sur nos tifos ? (…) Une enquête pour savoir d’où ça vient ? Et sur le feu d’artifice des Ultras, qui a gâché notre deuxième tifo, il y aura une enquête ? Sur les banderoles des Fanatics, qui veulent se faire des bisous avec les ultras parisiens, il y aura une enquête ? Et la défaite à 11 contre 10, on n’en parle plus du coup ? C’est une blague… Cela fait 37 ans que l’on fait des tifos et on continuera à en faire, quitte à déranger. Quand on a mis à l’honneur le Pape, j’aurais aimé voir autant de réactions de l’OM et des pseudo-supporters », a rétorqué Rachid Zeroual dans un entretien accordé à RMC.

Ça n’a rien à voir avec Amazon ! C’est n’importe quoi

Redouane Bougheraba a donné sa version à La Provence. D’après lui, cela n’aurait aucun rapport avec Amazon ou à son spectacle au Vélodrome qui devrait avoir lieu en juin prochain.