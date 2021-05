C’est fait pour Amavi, Thauvin file vers l’étranger et le maillot extérieur a fuité… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi : C’est fait pour Amavi, Thauvin file vers l’étranger et le maillot extérieur a fuité.

MERCATO OM : C’EST FAIT POUR AMAVI ! OFFICIALISATION EN FIN DE SEMAINE ?

C’était l’un des dossiers urgents que devait régler Pablo Longoria, la prolongation de Jordan Amavi serait entérinée ! En fin de contrat avec l’OM en juin, le latéral gauche aurait accepté de signer un nouveau contrat…

Selon l’Equipe, « Jordan Amavi va prolonger pour trois ou quatre ans avec l’OM. L’officialisation devrait avoir lieu en cette fin de semaine. Les discussions entamées l’été dernier avec le président Pablo Longoria sont en passe d’aboutir dans les prochaines heures. Le défenseur, qui était en fin de contrat en juin et voulait rester, va rempiler pour trois ou quatre saisons, avec l’aval de son entraîneur, Jorge Sampaoli. » L’OM devra encore lui trouver une doublure car Yuto Nagatomo et Christopher Rocchia sont eux aussi en fin de contrat. Longoria tente également de convaincre Florian Thauvin de rester à Marseille, mais l’ailier international est annoncé avec insistance au Mexique.

Amavi dit oui, Thauvin plutôt au Mexique ?

Cela fait plusieurs jours maintenant que l’avenir de Florian Thauvin est lié aux Tigres de Monterrey où évolue André-Pierre Gignac. Plusieurs médias mexicains affirment en effet que l’international français est en négociations avec le club. Un contrat de 4 ans avec un salaire de 5M€ par an lui aurait été proposé. La presse locale affirme qu’il ne resterait que des détails dans cette transaction. Il y rejoindrait donc l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac, qui est devenu une véritable légende vivante au Mexique. Actuellement, il est le meilleur buteur de l’histoire des Tigres avec 152 buts. Il y évolue depuis 2015 et a déjà joué 260 rencontres sous le maillot du club de Monterrey.

JE PENSE QUE CES JOUEURS NE PROLONGERONT PAS — NASSIM TIRRECHE

A LIRE: MERCATO OM : UNE BELLE PORTE DE SORTIE SE CONFIRME POUR AMAVI ?

« Thauvin, Amavi… Moi je veux bien mais mettez-vous à leur place. Si vous étiez à leur place, est-ce que pour prolongeriez à l’OM dans la situation actuelle? Moi, si je suis l’agent de l’un et de l’autre, non. C’est pas faire offense à l’OM, c’est juste que la situation dans laquelle est le club, ce n’est pas épanouissant pour un joueur. Je pense que ces joueurs ne prolongeront pas. Je n’ai pas d’info mais je ne pense pas. » Nassime Tireche – Source: Football Club de Marseille (08/03/21)

OM : Après le nouveau maillot domicile, l’extérieur a également fuité?

L’Olympique de Marseille devrait prochainement annoncé la sortie de ses nouveaux maillots pour la saison prochaine. Ils commencent déjà à fuiter sur les réseaux sociaux !

Toujours très attendus, les maillots de l’Olympique de Marseille ont déjà commencé à fuiter sur les réseaux sociaux. Le site Todo Sobre Las Camistas a été l’un des premiers à annonce que les maillots third de la marque Puma seraient tous les mêmes : sans logo avec le nom du club en gros sur le torse.

📝🇫🇷 Olympique Marseille 2021-22 Away Kit LEAKED: https://t.co/l9Fk1OTAxw — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) May 6, 2021

LE DOMICILE A FUITÉ LORS D’UNE PUB

Le domicile a fuité ce mardi matin. Selon les informations du journaliste de L’Equipe, Mathieu Grégoire, cette photo aurait été prise lors du tournage d’une pub pour le sponsor officiel de la Ligue 1 et du club : Uber Eats.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Plus que quelques détails à régler pour l’avenir de Thauvin?

Hier, pour une pub, les Olympiens ont étrenné un des nouveaux maillots de la saison prochaine. Plutôt pas mal, non? #OM pic.twitter.com/bztvBhAVQD — Mathieu Grégoire (@Serguei) May 5, 2021

LE MAILLOT NOIR AVEC UNE CROIX ETAIT UN FAKE?

Le maillot extérieur a également fuité. Plusieurs comptes relayaient une version noire avec une croix bleue claire traversant tout le maillot mais il semblerait que ce soit un faux.

Il semblerait que ça soit le maillot extérieur 21/22, qu’en pensez-vous ??#TeamOM pic.twitter.com/ny9zRkAMhr — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) May 4, 2021

En effet, le compte Twitter de Todo Sobre Camisetas affirme qu’il ressemblerait plutôt à celui-ci dessous : toujours noir et bleu mais avec des motifs, sans croix. Dans cette version, le logo de l’OM serait blanc.

📝🇫🇷 Olympique Marseille 2021-22 Away Kit LEAKED: https://t.co/l9Fk1OTAxw — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) May 6, 2021

Mercato OM : Thauvin aux Tigres, c’est fait ?

Florian Thauvin sera libre de tout contrat en juin prochain. L’ailier droit de l’OM est annoncé de plus en plus proche du Mexique et des Tigres de Gignac. Le journaliste Pello Maldonado affirme même que c’est fait !

Florian Thauvin devrait disputer ses trois derniers matches avec l’OM avant de partir libre. Le milieu de terrain serait toujours en négociation avec Pablo Longoria concernant une prolongation de contrat, mais son départ vers le Mexique semble se confirmer. Cela fait plusieurs jours maintenant que l’avenir de Florian Thauvin est lié aux Tigres de Monterrey où évolue André-Pierre Gignac. Plusieurs médias mexicains affirment en effet que l’international français est en négociations avec le club. Un contrat de 4 ans avec un salaire de 5M€ par an lui aurait été proposé. La presse locale affirmait il y a quelques heures qu’il ne resterait que des détails dans cette transaction. Le journaliste Pello Maldonado annonce carrément que c’est fait.

L’actuel champion du monde, Florian Thauvin sera un nouveau joueur des Tigres !

« Les Tigres cassent à nouveau le marché! La bombe a explosé ! C’est historique ! L’actuel champion du monde, Florian Thauvin sera un nouveau joueur du club. Bienvenue dans l’équipe la plus passionnée du Mexique! » Pello Maldonado – source : Twitter (06/05/2021)

#GurúExclusiva 💣 Tigres vuelve a romper el mercado! Tronó la bomba! Esto es histórico! El actual campeón del mundo, Florian Thauvin será nuevo jugador felino. ¡Bienvenido al equipo más pasional de México! — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) May 6, 2021

Thauvin a fait le tour avec l’OM — SERTIC

Grégory Sertic qui a bien connu Thauvin à l’Olympique de Marseille est désormais consultant sur Canal +. L’ancien bordelais pense que l’international français ne devrait pas rester afin de découvrir un nouveau championnat.

A LIRE AUSSI : Mercato : Germain va quitter l’OM et donne un indice sur son futur club !

« Sampaoli s’adapte aux joueurs qu’il a et aux joueurs en fin de contrat qu’il ne veut plus utiliser. Flo, je lui conseillerais de partir. Il est temps pour lui de connaitre un autre championnat. On parle de l’Italie ou de l’Espagne. L’Espagne est un championnat qui pourrait lui convenir totalement. Il a fait le tour avec l’OM. Ils ne sont pas sûrs de jouer l’Europa League en plus » Grégory Sertic – Source : Canal +

Toutes ces informations viennent contrarier les plans de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli qui espéraient convaincre Thauvin de rester. En conférence de presse il y a près d’une semaine, le président de l’Olympique de Marseille affirmait que les négociations avançaient et qu’il était optimiste.

« On avance sur les questions de Jordan (Amavi) et Florian (Thauvin). On discute et c’est un signe positif. Je suis plutôt positif mais la situation sur les joueurs en fin de contrat en Europe est très compliquée avec des salaires qui vont baisser. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)