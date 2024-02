Cet ancien joueur du Barça révèle avoir été pisté par l’OM et fracasse le coach du PSG !

Passé par le FC Barcelone entre 2014 et 2017, Jérémy Mathieu évolue désormais à Luynes Sport en Régional 2. Ce dernier a confié sur BeIN Sports avoir été sur les tablettes de l’Olympique de Marseille après son départ d’Espagne. Recruté par Luis Enrique au Barça, le défenseur français s’est livré sur sa relation difficile avec l’actuel entraîneur du PSG.

Ancien défenseur du Barça (2014-2017), Jérémy Mathieu a confié sur BeIN Sports avoir été pisté par l’OM après son départ d’Espagne. Recruté par Luis Enrique à Barcelone, le Français est revenu sur sa relation difficile avec l’actuel coach parisien.

« Rudi Garcia me voulait mais Zubizarreta était moins chaud »

Jérémy Mathieu : « Je suis assez fan de l’OM depuis tout petit, et ça aurait été un rêve pour moi de jouer à Marseille. En 2017, Rudi Garcia me voulait mais Zubizarreta était moins chaud. » (@beinsports_FR) #TeamOM pic.twitter.com/kQgABcqgO0 — Infos OM (@InfosOM_) February 14, 2024

« Je suis assez fan de l’OM depuis tout petit, et ça aurait été un rêve pour moi de jouer à Marseille. En 2017, Rudi Garcia me voulait mais Zubizarreta était moins chaud », a affirmé Mathieu, avant de fustiger l’entraîneur du PSG: « Luis Enrique un coach qui ne te parle pas beaucoup et que ne te met pas trop en confiance. Moi, je joue beaucoup sur la confiance et parfois, je faisais des gros matchs et après j’étais sur le banc. Donc en fait, j’avais besoin de continuité. C’est ça que je ne comprenais pas. Mais il ne m’a jamais expliqué pourquoi. Peut-être qu’il n’avait pas le temps, je n’en sais rien, ou peut-être qu’il fonctionne comme ça. Non je ne sais pas pourquoi mais ce n’est pas grave et je pense que c’est son fonctionnement. C’est comme ça », a regretté l’ex-international français aux 5 sélections.

😬 Jérémy Mathieu se confie sur sa relation compliquée avec Luis Enrique…

👀 L’entretien complet à retrouver dans #SalonVIPChampions demain soir à 19H30 sur beIN SPORTS 1 !#interview #beINSPORTS pic.twitter.com/Rdh9SdoUrA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 12, 2024

