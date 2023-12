Cet appel du pied pour le mercato, la remontée au classement et le tirage en Ligue Europa… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi.

Mvila se voit bien jouer à l’OM

Cet hiver, l’Olympique de Marseille va devoir recruter pour pouvoir tenter de jouer sur tous les tableaux en 2024. Un joueur se dit prêt à venir jouer à l’OM !

Message envoyé à Pablo Longoria ce dimanche sur le plateau de Prime Vidéo ! Yann M’Vila a été questionné sur la possibilité de revenir jouer en Ligue 1 à l’OM ou à Lyon. Pour le milieu de terrain français qui est libre depuis son départ de l’Olympiakos, c’est une possibilité !« Oui, ce sont deux bons clubs, avec de très bons projets. Je pense que mes qualités sont compatibles avec ces deux équipes. Donc pourquoi pas ! », affirme l’ancien joueur de l’ASSE sur Prime.

🧐 Yann M’Vila à l’@OM_Officiel ou à l’@OL ? La réponse de l’international français 👇 pic.twitter.com/0g3BHFRX40 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 17, 2023

« Longoria a dépensé de l’argent, c’est raté »

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a vivement critiqué les derniers recrutements de Pablo Longoria : « C’est là que tu te rends compte que le recrutement est raté. Il n’y a rien pour changer, pas de solution de secours, a déploré le journaliste. Les joueurs qui entrent ne sont pas bons, donc tu vas user le 11 titulaire, qui a déjà accumulé plusieurs matches sur les dernières semaines. Longoria a raté les deux derniers mercatos, celui de janvier de l’année dernière et celui de cet été. »

L’OM a investi près de 200 millions d’euros en deux saisons. Un échec pour le journaliste : « Tu es allé à la caisse avec des produits pourris. Tu as dépensé de l’argent, c’est raté, comme le PSG avec Kolo Muani. » Riolo considère que l’OM a eu tort d’aller recruter en D2 anglaise : « Tu fais tes courses avec ton panier, tu prends du Championship et quand t’arrives à la caisse tu penses que t’as des bons produits ? Tu n’es pas allé dans une épicerie de luxe là, tu as pris dans un rayon en fond de magasin. Techniquement, tu as vu le niveau ? Sarr on le connaissait, techniquement, il ne va pas apprendre à jouer au ballon à 28 ans. On l’a vu à Rennes à l’époque, cela a toujours été un tout droit. Tu le voyais que ce n’était pas un bon joueur. »

Shakhtar Donetsk en 16e !

Suite à sa seconde place en poule d’Europa League, l’OM va devoir passer par les 16e de finale de cette compétition. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi et le club olympien devra affronter le Shakhtar Donetsk.

L’OM jouera contre le Shakhtar Donetsk. L’affiche aller aura lieu à Hambourg, en raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

L’#OM affrontera le le #Shakhtar Donetsk en 16e de finale d’Europa League ! pic.twitter.com/43pelZszQi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2023



Les affiches de ces 16e de finale de Ligue Europa :

Feyenoord Rotterdam – AS Rome

AC Milan – Rennes

Lens – Fribourg

Young Boys Berne – Sporting Portugal

Benfica – Toulouse

Braga – Karabagh FC

Galatasaray – Sparta Prague

Chakhtior Donetsk – Marseille

Watch the #UELdraw live! 📺👇 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 18, 2023

L’OM revient à 2 points de la Ligue des Champions

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Clermont ce dimanche soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Une nouvelle victoire qui permet au club de faire une belle remontée au classement, 6e à 2 points de Lille !

Avec cette victoire, l’ OM continue sa remontée au classement. Les marseillais sont 6e à 2 points de Lille (4e) et 4 points du podium. Il reste encore un match à Montpellier pour terminer l’année 2023.

RANGS EQUIPES POINTS J V N D BP BC DIFF 1 PARIS SG 37 16 11 4 1 39 13 26 2 NICE 32 16 9 5 2 17 9 8 3 MONACO 30 16 9 3 4 31 21 10 4 LILLE 28 16 7 7 2 20 12 8 5 BREST 28 16 8 4 4 21 15 6 6 MARSEILLE 26 16 7 5 4 24 17 7 7 LENS 26 16 7 5 4 21 15 6 8 REIMS 23 16 7 2 7 21 23 -2 9 STRASBOURG 20 16 5 5 6 16 21 -5 10 LE HAVRE 19 16 4 7 5 16 18 -2 11 NANTES 18 16 5 3 8 19 27 -8 12 MONTPELLIER 17 16 4 6 6 18 20 -2 13 RENNES 16 16 3 7 6 20 21 -1 14 METZ 16 16 4 4 8 15 24 -9 15 TOULOUSE 14 16 2 8 6 14 21 -7 16 LYON 13 16 3 4 9 15 27 -12 17 LORIENT 12 16 2 6 8 21 31 -10 18 CLERMONT 11 16 2 5 9 10 23 -13

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

La réaction à chaud du capitaine de l’OM, Samuel Gigot au micro de Prime Video.

« Ça a été une deuxième mi-temps assez compliquée. On a pas mal de problèmes en ce moment en seconde période. Avec ce but encaissé on a un peu douté, mais bon voila le plus important ce soir c’était la victoire et de continuer notre série. On est content de la victoire même si on est toujours déçu en tant que défenseur quand on encaisse des buts. C’est vrai que ce changement de système nous a fait du bien. La victoire face à Lyon aussi où l’on avait mis beaucoup d’intensité. Cela nous a libéré. On voit aussi qu’on arrive à marquer plus de buts. La confiance y joue mais aussi en terme d’intensité on a élevé le curseur en mettant pas mal d’engagement et pour les équipes adverses c’est compliqué de jouer contre nous. », a déclaré le défenseur de l’OM au micro de Prime Video au terme de la rencontre.