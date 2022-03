Ex OM : Benedetto, en mode patron à Boca, recadre sèchement un de ses coéquipiers !

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille revit du côté de Boca Junior où il s’est immédiatement imposer comme l’un des patron de l’équipe.

Darío Benedetto est retourné à Boca Junior lors du dernier mercato hivernal. Deux ans et demi après son départ pour l’Olympique de Marseille à l’été 2019 l’argentin retrouve ainsi son club de cœur. Et il n’a pas mis bien longtemps à faire parler de lui. Il a fallu seulement 23 minutes à l’ancien buteur marseillais pour marquer lors de son premier match face à Colon en Coupe de la Ligue. Il en ensuite réalisé un doublé face à l’Independiente, et compte ainsi 3 buts en quatre matchs.

Performant sur le terrain, il endosse également le costume de patron en dehors. Il a ainsi publiquement repris de volée Agustín Almendra, qui avait manqué de respect à son entraîneur lors d’une séance d’entraînement il y a quelques jours.

« Il n’a pas compris la grandeur du maillot qu’il portait » – Benedetto

« Il n’a pas compris la grandeur du maillot qu’il portait. La décision du staff de l’écarter du groupe nous rend heureux. Le maillot de Boca est trop grand pour se permettre de faire des conneries. Si j’étais à la place du coach, ça aurait été encore pire. Le manque de respect, ce n’est pas toléré » a ainsi déclaré Dario Bendetto.

Sampaoli ne s’est pas comporté comme je pensais vraiment qu’ils devaient se comporter — Benedetto

Interrogé par les médias argentins sur son retour dans son ancien club en janvier dernier, l’attaquant n’avait pas caché sa joie… ESPN lui a notamment demandé quelle relation il avait avec le coach Jorge Sampaoli… Pipa ne s’est pas empêché de mettre un tacle au coach et au club !

« C’est difficile ce qu’il s’est passé. Je préfère éviter les commentaires, mais la vérité c’est qu’on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, mais le coach ne s’est pas comporté comme je pensais vraiment qu’ils devaient se comporter. Je n’ai aucune rancune à propos de quoi que ce soit, c’est le football et je comprends. J’ai beaucoup appris de lui, c’est un grand entraîneur et j’aime sa façon d’entraîner » Dario Benedetto – Source : ESPN (22/01/22)