Rayan Cherki (lyon) toujours marqué par la défaite face à l’OM !

Lyon s’est imposé face à l’Olympiakos ce jeudi soir lors de son premier match de Ligue Europa (2-0). Au terme de la rencontre le milieu de terrain lyonnais Cherki est de nouveau revenu sur la défaite face à l’OM dimanche dernier.

Après sa défaite face à l’Olympique de Marseille, Lyon a réussi à rebondir en Ligue Europa. Les lyonnais se sont en effet imposés (2-0) face à l’Olympiakos hier soir. Au terme de cette rencontre, l’attaquant du club rhodanien Rayan Cherki avait encore en tête la défaite face à l’OM.

A lire aussi : OM : Les sanction contre BALERDI et les supporters… ARBITRAGE, BENATIA… rumeurs Mudryk et Fofana !

« Ça nous tenait à cœur de rentrer dans la compétition de la meilleure des manières. Ce qu’on a appris par rapport à dimanche? On savait que c’était une grosse désillusion, car quand on voit le match qu’on fait et toutes les occasions qu’on s’est créées, on n’aurait jamais dû le perdre. Donc on était vraiment remontés pour ce match-là. Ce qui a fait la différence aujourd’hui est le discours du coach. Il nous a bien remis dedans, il nous a donné la confiance qu’il fallait. Je pense que ça a été retranscrit sur le terrain, » a ainsi expliqué Rayan Cherki au micro de Canal +, visiblement toujours marqué par la défaite face à Marseille.

A lire aussi Concurrent OM : la bonne blague de ce supporter lyonnais après la clim de Rowe !