OL – OM : Dugarry se paye Cherki (à côté de la plaque) ! »

Christophe Dugarry s’est emporté sur le plateau de Rothen s’enflamme. L’ancien champion du monde reconverti en consultant sportif a manifesté son agacement envers Rayan Cherki. Ce dernier a fait des reproches à son équipe, des propos que l’ancien marseillais n’a pas toléré venant de lui.

L’Olympique Lyonnais s’est incliné à domicile face à l’Olympique de Marseille (2-3) dimanche soir, après un match riche en rebondissements. Rayan Cherki a exprimé sa frustration et sa haine, après cette défaite. Le Lyonnais n’a pas mâché ses mots, ce qui n’a pas manqué de faire réagir Christophe Dugarry.

Christophe Dugarry a réagi au discours qu’a tenu Rayan Cherki après la défaite de l’Olympique Lyonnais face à l’Olympique de Marseille, hier, sur le plateau de Rothen s’enflamme. « Ça veut dire quoi ce qu’il a dit ? », s’est interrogé l’ancien joueur de l’OM, avec un soupçon de colère. « Quand on a des occasions, il faut les mettre au fond… Mais mec, c’est ta carrière. Tu remplaces le « on » par « je ». Avec ses 18 buts en 142 matchs, le mec vient t’expliquer à la fin qu’il faut être efficace, qu’il faut enfoncer l’adversaire et que quand tu dois mettre trois ou quatre buts, il faut les mettre. Mais c’est ce qu’on lui reproche depuis le début de sa carrière ! », a-t-il ajouté.

L’ancien champion du monde (1998) a poursuivi en contredisant les propos tenus par Rayan Cherki et en le remettant à sa place. « Ça veut dire quoi « on recule trop » ? », se questionne Christophe Dugarry avec agacement. « Sur le but de Pol Lirola, ils sont hyper haut. Ce n’est pas vrai son analyse du contenu du match. Une nouvelle fois, Cherki est à côté de la plaque ! S’il vient fanfaronner parce qu’il a marqué un but, s’il veut amener son équipe à être plus efficace, je lui souhaite d’être titulaire tous les autres matchs et d’amener enfin son équipe à être plus performante. Parce que c’est ce genre de joueurs qui doit amener à ça. Il y a quinze jours, le mec était parti, il avait fait ses bagages, donc il faut savoir ! C’est bien beau d’arriver et de klaxonner comme ça. Il est où le futur phénomène ? »

