Clauss vers la sortie, accord de principe avec Atal, Greenwood vers la Serie A… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Clauss a trouvé une nouvelle porte de sortie ? accord avec Atal, Greenwood aurait dit oui à un autre club…

Mercato OM : Une nouvelle porte de sortie pour Jonathan Clauss !

Le latéral droit de l’OM Jonathan Clauss pourrait quitter l’OM durant ce mercato d’été. Après ses nombreuses sorties publiques, le joueur a semblé être en fin de cycle avec le club marseillais et pourrait tenter un nouveau défi à 31 ans. Un autre gros club de Ligue 1 serait déjà sur le coup pour tenter de le faire signer.

L’OM et Jonathan Clauss semblent de plus en plus proches de se séparer cet été. En effet, le joueur qui avait été poussé vers la sortie cet hiver ne semble plus figurer dans les plans du club. Pointé du doigt pour son comportement, lui reprochant de trop chercher à s’économiser en vue de l’Euro, l’international français semble désormais enclin à quitter l’OM. À la fin de la saison, le joueur a indiqué publiquement être prêt à partir si les deux camps y trouvaient leurs intérêts.

Clauss pisté par Nice !

Alors qu’il n’a toujours joué aucune minute avec les Bleus durant la compétition, Jonathan Clauss fait déjà l’objet d’intérêt de la part d’autres clubs. Alors que son avenir a été évoqué du côté de la Turquie il y a plusieurs semaines, un autre club s’intéresserait désormais au latéral droit de l’OM. D’après footmercato, le joueur serait même une réclamation personnelle d’un de ses anciens entraîneurs.

Des retrouvailles à venir pour le joueur ?

En effet, le club de l’OGC Nice serait intéressé par Jonathan Clauss alors que son ancien entraîneur à Lens, Franck Haise, entraîne désormais le club niçois. Le coach français souhaiterait retrouver son joueur, qui s’était révélé avec le maillot lensois avant de rejoindre l’OM. À ce jour, aucune offre officiel n’a été formulé, les dirigeants niçois devront encore s’entendre avec les dirigeants marseillais afin de parvenir à un transfert.

Mercato OM: accord de principe avec Youcef Atal ?

L’OM est proche de faire signer l’ancien niçois Youcef Atal à son poste. Même si cela semble déplaire à certaines hautes sphères, un accord de principe aurait été trouvé…

Selon FootMercato et son journaliste Santi Aouna, « accord de principe trouvé entre Youcef Atal et l’OM. Contrat jusqu’en juin 2025 plus une année en option. Mais avant de pouvoir signer, certains détails doivent être réglés… En attendant, Atal s’entraîne depuis plusieurs jours avec Alexandre Dellal, ancien préparateur physique de l’Algérie. Certains clubs poussent toujours en coulisses pour le signer… » A suivre…

Contrat d’1 an + 1 an pour Atal ?

Selon RMC le dossier est bien engagé. « Les négociations avancent bien entre l’OM et Youcef Atal. L’international algérien est libre, après un bref passage à l’Adana Demirspor en Turquie, et pourrait donc rapidement rejoindre Marseille. Il reste encore des détails à régler mais les discussions vont dans le bon sens. » Une arrivée qui pourrait confirmer le départ annoncé de Jonathan Clauss à un an de la fin de son contrat.

Malgré l’intérêt de l’OM pour Youssef atal. Selon le quotidien La Provence, le transfert n’ai pas vu d’un bon œil par les « voix influentes ». Toujours d’après la Provence les personnes importantes se seraient fait entendre auprès de l’Olympique de Marseille afin d’empêcher ce transfert. La raison principale, le joueur a été reconnu coupable de provocation à la haine raciale concernant le conflit entre le Hamas et Israël. Il a été condamné en début d’année par le tribunal correctionnel de Nice à 8 mois de prison avec sursis et 45000€ d’amende.

Mercato OM : Greenwood a choisi un autre club ?

Greenwood partage les supporters marseillais, entre les qualités du joueur et le passé moins glorieux de l’homme. Finalement, l’attaquant anglais devrait opter pour la Serie A…

En effet selon le journaliste italien Alfredo Pedullà, « la Lazio a obtenu le oui de Greenwood qui préférerait probablement Rome et la Serie A à d’autres solutions. Mais maintenant il faut agir vite en ce sens : passer vite à 23-25 ​​millions d’euros, ajouter peut-être quelques bonus, garantir un pourcentage raisonnable sur la revente future et espérer que ce soit suffisant. Cela pourrait suffire. La concurrence de l’Olympique de Marseille a toujours été là, mais ces chiffres valent aussi pour les Français, nous ne pensons pas que 20 millions suffisent, les Diables Rouges ne feront pas de remise supplémentaire. » L’OM travaille toujours donc, mais avec semble-t-il du retard sur la Lazio…

La Lazio a obtenu le oui de Greenwood

L’OM semble conquis par Mason Greenwood. Si le club de la cité phocéenne fait tout pour essayer de faire signer le joueur le plus rapidement possible, c’est parce que l’ailier fait l’unanimité en interne. Parti en prêt du côté de Getafe en Espagne, le joueur a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent. Un talent dont l’OM aurait fait sa priorité pour le poste d’ailier droit et aurait même séduit De Zerbi.

Greenwood, un passif dur à mettre de côté ?

Après une première offre faites à Manchester United, dépassant celle de la Lazio, la direction marseillaise espère boucler ce transfert le plus tôt possible. Malgré un grand mouvement de contestation chez les supporters avec le #GreenwoodNotWelcome, l’OM ne semble pas vouloir enterrer le joueur en raison de son passé. Suite à des accusations de violences conjugales et de viol sur sa partenaire actuelle, le joueur avait été blanchi par la justice anglaise, après le « retrait de témoins clés et de nouveaux éléments ».

Un talent rare ?

Le board semble, de son côté, plus mesuré sur l’affaire. Selon la Provence, les dirigeants marseillais préfèrent se ranger derrière la justice anglaise et se concentrer sur les qualités de footballeur. En interne, tout le monde semble d’accord sur le gros coup sportif que le club pourrait réaliser et sur le talent indéniable de l’anglais. À 22 ans, l’attaquant a encore un très bel avenir sportif devant lui, et le fait que sa cote ait beaucoup chuté pourrait permettre à l’OM de réaliser ce coup.