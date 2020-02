Comment AVB fédère son groupe, pas de buts encaissés en 2020, les stats de Mandanda… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose ses 3 infos de la journée ! Au menu ce dimanche : Sanson évoque le coaching d’AVB, l’OM n’encaisse pas de buts, Mandanda confirme…

OM : Sanson explique comment Villas-Boas arrive à fédérer son groupe !

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Morgan Sanson a évoqué sa remise en question à l’été 2019… Il explique également comment AVB a réussi à fédérer tout un groupe.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Toulouse au Vélodrome. Pour cette rencontre, Valentin Rongier a été mis au repos mais Morgan Sanson était titulaire.

Tout le monde va au front pour AVB

Le milieu de terrain s’est exprimé au micro de Téléfoot pour évoquer son début de saison… Mais aussi l’apport d’André Villas-Boas dans son groupe.

« De ma part, il y a eu une grosse remise en question cet été. Je me suis dit que j’avais une revanche à prendre. Pour moi mais aussi pour tout l’entourage. On repartait de 0 avec un nouveau coach donc je devais faire mes preuves pour faire une belle saison. Tout le monde va au front pour AVB, c’est ce qui fait sa force aujourd’hui. Ceux qui jouent, ceux qui jouent moins… Tout le monde est derrière lui et accepte ses choix. Il nous dit les choses, il est franc. Les entraînements aussi sont bons »

Morgan Sanson – Source : Téléfoot

Les changements apportés par André Villas-Boas : « Tout le monde va au front pour lui et c’est ce qui fait sa force aujourd’hui. Que ce soit ceux qui jouent, ceux qui jouent moins », assure Morgan Sanson. pic.twitter.com/lva4P9dZNH — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 9, 2020

OM : Personne ne fait mieux en 2020, Villas-Boas égale la série du titre de Deschamps…

Peu flamboyants sur le terrain, les Marseillais ont au moins le mérite de ne pas prendre de buts. L’Equipe rappelle ce dimanche qu’aucune autre équipe européenne n’est aussi solide défensivement…

L’équipe d’André Villas-Boas commence à dégager un style. Si les Marseillais ne font pas rêver les foules sur le terrain par le jeu, leur solidité défensive leur donne un charme qui a réussi à séduire les supporters. Ce samedi encore face à Toulouse, les Olympiens n’ont pris aucun but.

L’OM ne fait pas mieux depuis 2010

C’est simple, depuis 2020 en championnat, Mandanda n’a laissé aucun ballon passer dans ses filets. Le quotidien sportif L’Equipe rappelle ce dimanche qu’aucun autre club européen n’a fait de même et que l’OM est sur une série de treize matchs sans défaites avec 10 victoires et 3 nuls… Une série remarquable qu’il n’avait plus fait depuis 2010, l’année du titre avec Didier Deschamps…

Pour l’heure les Marseillais vont se focaliser sur la rencontre face à Lyon en Coupe de France qui reste un objectif pour André Villas-Boas. Après ce match, les Olympiens iront à Lille et tenter de prendre les trois points face à un adversaire direct pour la course au podium.

OM : Cette stat’ qui confirme l’excellente forme de Steve Mandanda !

Le gardien marseillais Steve Mandanda revient en grande forme cette saison… Depuis l’année 2020, il n’a encaissé aucun but.

La série de match sans défaite continue pour l’Olympique de Marseille. Cela fait treize rencontres qu’André Villas-Boas et ses joueurs n’ont pas perdu en championnat. Leur totem, Alvaro Gonzalez ne compte aucun revers depuis son arrivée au club… Steve Mandanda quant à lui prouve qu’il est de retour au meilleur niveau.

75% des tirs arrêtés, aucun but en 2020…

En effet, l’international français n’a jamais fait aussi bien depuis 2007/2008 selon les statistiques d’Opta. Depuis 2020, le gardien olympien n’a encaissé aucun but et a repoussé toutes les frappes cadrés en Ligue 1…

Cette saison, il obtient un ratio de 75% d’arrêts ce qui prouve sa bonne forme. Il est l’un des hommes forts de l’Olympique de Marseille et le montre à chaque match avec un arrêt ou deux arrêts pour sauver les siens.