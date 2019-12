Comment Courbis a chipé Zidane à Marseille, du nouveau sur la piste Ghoulam, ce buteur que Garcia voulait à l’OM… Les 3 infos du jour

Zinédine Zidane n’aura donc jamais porté le maillot de l’Olympique de Marseille. Et pourtant l’ancien joueur de Real a bien failli signé à l’OM comme le raconte Rolland Courbis…

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis a raconté comme il avait recruté Zinédine Zidane à Bordeaux alors que ce dernier devait signer à l’OM :

A marseille ils le trouvaient trop lent…

« A l’époque on avait lu dans les journaux qu’il était prêt à signer avec Omam-Biyik du côté de Marseille, où il y avait Tapie et Goethals. Mais quand je rencontre le président de Cannes Alain Pedretti je lui dit : »alors vous avez transféré le petit Zinedine à l’OM ! » Il me répond que non…Je lui demande pourquoi, et il me répond qu’ils le trouvaient trop lent…On l’a donc négocié à 3 millions de Francs sous condition qu’on leur prenne aussi leur plus gros salaire de l’effectif car le club descendait en seconde division. » Rolland Courbis – Source RMC Sport

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille ces derniers jours par la presse italienne, le latéral gauche de Naples Faouzi Ghoulam n’a pas encore préparé ses valises pour quitter le club napolitain…

Le dossier Faouzi Ghoulam a été relancé ces denier jours. La presse italienne a en effet indiqué que l’Olympique de Marseille s’était positionné sur l’international Algérien. Alors que ce dernier souhaitait faire ses valises pour avoir du temps de jeu dans un autre club, la donne a peut être changé. Et pour cause, le départ de Carlos Ancelotti et l’arrivée de Gattuso à la tête de l’équipe pourrait avoir un impact sur l’avenir de l’ancien joueur de Saint-Etienne.

En effet, selon le média italien La Repubblica, le président De Laurentiis et son nouveau coach aimeraient s’offrir le latéral du Milan : Ricardo Rodriguez. Quid de Faouzi Ghoulam ?

Selon Tuttonapoli.net, Gattuso souhaiterait d’abord évaluer lui même ce dernier avant de prendre une décision. La latéral gauche algérien souhaiterait également convaincre son nouvel entraîneur de le conserver.

Les joueurs de Naples reprendront le chemin de l’entrainement le 20 décembre. Reste à savoir si Ghoulam parviendra à convaincre Gattuso où s’il devra trouver une porte de sortie pour se relancer.

Mercato : Garcia voulait bien recruter un buteur international français à l’OM…(Et il veut toujours à Lyon)

L’Olympique de Marseille a longtemps cherché son « Grand attaquant » depuis l’arrivée de Frank McCourt. Les dirigeants marseillais ont finalement recruté un certain Kostas Mitroglou. Un « panic Buy » qui aura couté très cher à l’OM… Selon les informations de l’Equipe, Rudi Garcia avait bien tenté de recruter un buteur international français…

Le recrutement de Kostas Mitroglou dans les dernières heures du Mercato estivale 2017 aura été un échec monumental. Ce transfert aura en effet couté très cher sportivement et financièrement au club marseillais. Les dirigeants olympiens avaient tenté de recruter d’autres attaquants avant de réaliser ce « Panic Buy ». Comme l’indique le journal l’Equipe dans son édition du jour (jeudi 26 décembre 2019), l’ancien coach de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia avait ainsi contacté l’international français Olivier Giroud lors du mercato d’été 2017.

Le champion du monde avait toutefois décliné la proposition de l’OM car il n’envisageait pas un retour en France à cette époque. La donne a visiblement changé aujourd’hui. Pour retrouver du temps de jeu à quelques mois de l’Euro 2020, Giroud n’exclut plus un retour en Ligue 1. D’après les informations du quotidien sportif, Rudi Garcia serait toujours intéressé pour le rapatrier à Lyon.