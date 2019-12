Concurrent OM : Aulas ne regrette toujours pas d’avoir recruté Rudi Garcia !

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia, a retrouvé un banc lors de cette première partie de saison, à Lyon. Le président des Gones ne regrette toujours pas son choix…

Les supporters de l’OM ont particulièrement apprécié la victoire contre Lyon (2-1). D’abord parce que c’est la première en cinq ans contre ce rival mais aussi car l’honni Garcia se trouvait sur le banc adverse pour cette confrontation. L’ex de la Roma a déjà réussi l’unanimité contre lui dans son nouveau club. Enfin presque, car si les supporters ont déjà recyclé le hashtag #Garciadémission, Jean-Michel Aulas, lui, est toujours satisfait de son choix.

je suis convaincu que c’est une bonne décision – Aulas

« Concernant Rudi, nous avons analysé les choses. Et avec le recul, je suis convaincu que c’est une bonne décision. Il fallait quelqu’un avec beaucoup d’expérience, avec le cuir tanné et une grosse force de caractère pour aller contre le lobby des médias qui n’en faisaient pas leur favori. Il fallait quelqu’un de fort et il faut miser sur la durée. Rudi Garcia fait du bon travail. »

Jean-Michel Aulas – Source : OLTV