Conceição, la clause qui arrange Marseille, la condition pour que Balerdi reste la saison prochaine, Lyon et Rennes débarquent dans ce dossier (très onéreux) de Benatia ? Les 3 infos OM mercato de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi: Conceição, la clause qui arrange Marseille. La condition pour que Balerdi reste la saison prochaine. Lyon et Rennes débarquent dans ce dossier (très onéreux) de Benatia ?

Mercato OM: Conceição, la clause qui arrange Marseille

L’Olympique de Marseille tente de récupérer Sergio Conceiçao. Si le coach portugais n’a pas encore pris sa décision, il peut quitter le FC Porto sans que l’OM ait besoin de payer une indemnité de départ…

Selon l’Equipe, Sergio Conceiçao « garde un œil attentif sur les bancs disponibles en Italie, mais la proposition de l’OM lui plaît. Elle est très intéressante financièrement et les zones d’ombre sont plutôt sportives, puisque le mercato devra être performant pour renforcer un effectif qui a déçu. »

Le technicien portugais a prolongé son contrat jusqu’en 2028 avant que Jorge Nuno Pinto da Costa perde les élections face à André Villas-Boas. Le quotidien sportif précise qu’il a dans son contrat « une clause lui permet maintenant de partir libre. Il ne veut pas d’indemnités de son club de cœur mais des détails doivent encore être réglés car la rupture n’est pas anodine. »

Une clause pour partir libre de Porto dès cet été

La une du journal L’Équipe du jeudi 30 mai Lire l’édition > https://t.co/AIOsMiyhc7 pic.twitter.com/io3iq5Pfvu — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 30, 2024

L’OM doit faire table rase du passé et s’ouvrir à un nouveau cycle pour les prochaines saisons. Le club aimerait officialiser l’arrivée d’un nouveau coach très rapidement et il semblerait que ce soit Sergio Conceiçao, ancien du FC Porto qui a annoncé son départ. Pour Christophe Dugarry, c’est une surprise que le Portugais ne soit pas contacté par un club plus important.

« J’adore le coach. Il a une personnalité incroyable. Il est attachant, il fait gagner ses équipes. Il donne une identité de jeu, une grinta, un esprit d’équipe. Je suis surpris qu’il n’y ait pas d’autres équipes plus huppées sur lui. Il a fait ses preuves, notamment à Porto. Si Marseille arrive à attirer cet entraîneur, je dis chapeau aux dirigeants », félicite l’ancien joueur de l’OM.

Conceiçao va leur rentrer dedans !

Pour Walid Acherchour, c’est une excellente nouvelle pour le club mais aussi pour le Portugais d’intégrer un effectif qui ne jouera pas l’Europe la saison prochaine.

« Quand je dis que la situation est bien meilleure pour travailler c’est parce qu’il aura le temps, ce que Marcelino n’a pas eu. Il a eu le Mercato, son arrivée tardive, l’échec Panathinaïkos. Là l’OM a fini 8e. L’OM ne pourra pas faire pire. Il aura un match / semaine, il pourra diffuser sa mentalité / son jeu. Les conditions sont meilleures, tu ne pourras que relancer l’OM. Monaco / le LOSC / Lyon aura des échéances… Conceiçao va leur rentrer dedans. Il a eu une idée pour être compétitif, je ne me fais pas de soucis pour l’OM la saison prochaine. », a expliqué le journaliste sur RMC dans l’After.

Conceiçao/OM, la bonne assocaition ? 🗣️ @walidacherchour : « L’OM ne pourra pas faire pire en championnat et aura un match par semaine. Les conditions sont meilleures pour un entraîneur. » #RMCLive pic.twitter.com/AfbEg0AQmr — After Foot RMC (@AfterRMC) May 28, 2024

Mercato OM: la condition pour que Balerdi reste la saison prochaine

L’Olympique de Marseille a pu s’apercevoir que Leonardo Balerdi a passé un cap cette saison. Pour qu’il puisse rester la saison prochaine, une condition doit être remplie !

Cette saison, les supporters ont eu la surprise de voir Leonardo Balerdi se métamorphoser. Le défenseur argentin a pris une toute nouvelle ampleur et est devenu l’un des cadres de l’équipe marseillaise. A l’OM, on réfléchit forcément à son avenir et on n’envisage pas de le faire partir cet été.

L’OM gardera Balerdi à moins d’une énorme offre

D’après La Provence, la direction aimerait bien le conserver et le joueur n’est pas contre le fait de rempiler pour une cinquième saison, malgré le fait que les Marseillais ne soient pas qualifiés pour une compétition européenne. Le quotidien local nous informe qu’une condition doit cependant être remplie.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Conceiçao, la clause qui arrange Marseille !

En effet, l’Argentin ne devra pas faire l’objet d’une offre impossible à refuser pour l’OM. En cas d’énorme chèque sur la table de Pablo Longoria, les dirigeants marseillais n’auront pas d’autres choix que de le laisser filer vers un nouveau club. Pour rappel, ces derniers mois, le nom de l’Atletico Madrid revenait avec insistance.

C’est en tout cas le souhait des dirigeants du club 👉 https://t.co/RhQPCy1D6j pic.twitter.com/PLCSYKgHEr — La Provence OM (@OMLaProvence) May 30, 2024

Offre de prolongation de 2 ans avec belle revalorisation de salaire pour Balerdi d’après L’Equipe

L’Equipe avait publié un gros dossier sur l’OM, le média évoque la recherche d’un nouvel entraineur, mais fait aussi un point sur l’effectif du club. La priorité de la direction serait de conserver Leonardo Balerdi. « Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur de 25 ans s’est vu proposer récemment une prolongation de deux saisons, assortie d’une généreuse revalorisation salariale pour un joueur qui ne fait pas partie du top 10 des rémunérations marseillaises. »

L’OM aimerait en faire un élément fort de son équipe la saison prochaine mais pour cela il faut renforcer son contrat. Le quotidien sportif explique la position de Balerdi : « si un gros club européen, comme l’Atlético de Madrid, se présente, il sera difficile pour l’OM de les retenir. Si c’est une formation de moindre envergure, le jeu semble un peu plus ouvert. »

Mercato OM : Lyon et Rennes débarquent dans ce dossier (très onéreux) de Benatia ?

Les dirigeants marseillais s’activent dès maintenant pour le mercato estival. Alors que l’avenir de Léo Balerdi reste incertain, la piste menant au défenseur de West Ham Nayef Aguerd a été évoquée, mais la concurrence est forte et les montants demandées très élevées…

Annoncé comme une cible de Benatia (voir ci-dessous), Nayef Aguerd dispose d’une grosse cote en France. Selon le media Football Insider, le défenseur de West Ham va être sollicité par Lyon et Rennes dès l’ouverture du mercato estival. Une somme d’environ 40M€ est même évoquée ! « Des sources affirment que les Hammers sont prêts à laisser Aguerd, 28 ans, partir tant qu’ils peuvent récupérer les 30 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour le signer en 2022. (…) L’intérêt des équipes saoudiennes persiste depuis l’été dernier et, suite aux efforts déployés pour le convaincre de partir en janvier, mais avec l’arrivée des équipes européennes dans la course, sa sortie est de plus en plus probable. »

A LIRE : OM : Les 5 points à retenir des interviews de McCourt !

Aguerd transféré cet été, West Ham veut au moins 35M€ ?

West Ham defender Nayef Aguerd is set to be the subject of big-money bids from Rennes and Lyon when the transfer window reopens next month. #WHUFC #Lyon #Rennes https://t.co/LNXenTR6HK — Pete O’Rourke (@SportsPeteO) May 29, 2024



Hakim Zhouri, spécialiste du football marocain et journaliste chez Les Lions de l’Atlas a affirmé que l’ancien rennais Aguerd est bien ciblé par l’OM, en particulier par Benatia.

« J’ai eu un retour hier de son entourage à lui et pas de de Benatia ou de l’OM. Concernant donc l’intérêt que Marseille porte à Aguerd c’est vraiment une piste de Benatia, même si elle a été validée par Longoria. Le joueur n’est pas contre l’idée de partir puisqu’il a perdu son statut de titulaire « indiscutable ». Maintenant il est plus dans la rotation, il rentre moins en jeu. C’est vrai qu’il est un petit peu blessé mais il est vraiment moins dans l’idée de jeu du coach. Il y en a d’autres qui passent devant lui et donc le club n’est pas fermé à l’idée de le laisser partir.

Ensuite, le projet de jeu pourrait lui plaire au niveau de l’OM. Après, ça va dépendre de plusieurs facteurs. En tout cas pour l’instant, c’est que les prémices de de la piste. Le deal pourrait se faire sous forme de prêt dans un premier temps, avec obligation d’achat ou option d’achat. Ça va dépendre. Mais bon, ça à la rigueur, je pense qu’on peut faire confiance à Longoria pour négocier. A l’heure actuelle, j’ai pas encore toutes les infos concernant ce volet là du deal », nous a expliqué le journaliste

🔴 info mercato : Medhi Benatia et l’OM tente de faire venir Nayef Aguerd cet été… son club actuel n’est pas contre l’idée de le céder… plus d’info à venir! — Hakim (@Z_hakos) April 30, 2024

A LIRE AUSSI : OM : Clauss revient sur son hiver mouvementé !

Ça pourrait être un bon duo complémentaire avec Balerdi-

« Concernant le joueur en lui même, c’est un profil plutôt technique, rapide était très fin et élégant à avoir jouer. Après, je pense que beaucoup de gens l’ont vu jouer à Rennes. Il ne se blesse pas très souvent, sauf malheureusement on va dire, à son arrivée en Angleterre où il y a eu deux ou trois pépins physiques. Il a fait une très belle Coupe du monde, même s’il revenait tout juste de blessure et donc ça a été compliqué d’être en forme au bon moment. Mais il l’a été. C’est un titulaire indiscutable avec les Lions de l’Atlas.

Moi je trouve qu’il est quand même solide, ça ferait un bon complément à Balerdi, même s’ils ont des profils à peu près similaires : grand, élancé et rapide, dur sur l’homme, il sait anticiper… Donc je pense que ça pourrait être un bon duo complémentaire. Il a 28 ans, il est quand même assez expérimenté. Il connait la Ligue 1 pour l’avoir pratiqué avec Dijon et Rennes. Et il connait les Coupes d’Europe puisqu’il a joué la Ligue des Champions, la Ligue Europa. »