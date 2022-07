Concurrent OM – Galtier : Premier dérapage pour les supporters du PSG…

Les supporters du PSG n’ont pas vraiment apprécié les déclarations de leur nouvel entraîneur Christophe Galtier. Il l’ont d’ailleurs fait savoir dans les colonnes du Parisien.

Il y a quelques jours lors de sa présentation comme nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier a évoqué l’ambiance au Parc des Princes : « Ce n’est peut-être pas l’endroit où il y a la plus grosse ambiance, mais c’est sûrement un des stades qui marquent le plus, avec sa beauté et son nom : le Parc des Princes », a-t-il ainsi expliqué aux médias du club francilien.

🔴🔵 Le président du CUP n’a pas apprécié que Galtier dise que « le Parc n’est pas la meilleure ambiance de Ligue 1 »https://t.co/EwXvfN0tgc — RMC Sport (@RMCsport) July 7, 2022

Une déclaration que n’ont pas vraiment apprécié les supporters du PSG. Le président du Collectif Ultras Paris (CUP) Romain Mabille l’a d’ailleurs fait savoir dans les colonnes du journal Le Parisien : « Quand il dit que l’ambiance du Parc n’est peut-être pas une des meilleures de France, il connaît la portée de ces mots, il aurait pu s’en abstenir. On tâchera de le faire changer d’avis. Mais dire ça, c’est maladroit ».

