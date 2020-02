Concurrent OM : Le feu à Rennes ?

Gros coup de tonnerre dans la direction du Stade Rennais… Le principal concurrent de l’Olympique de Marseille pour la course au podium est au plus mal en interne.

C’est l’actualité football du jour en France : Olivier Létang n’est plus le président du Stade Rennais ! Le club breton l’a officialisé via un communiqué sur son site internet…

« Le Stade Rennais F.C. annonce qu’Olivier Létang quitte la présidence exécutive du club. François-Henri Pinault, l’actionnaire du Stade Rennais FC depuis 1998, remercie Olivier Létang de son engagement et de sa contribution à la belle trajectoire du club depuis son arrivée en novembre 2017. Avec Olivier Létang, le Stade Rennais a franchi de nouvelles étapes dans sa progression. L’épopée européenne et la victoire de la Coupe de France 2019 resteront dans nos mémoires. Le club peut s’appuyer sur de solides équipes pour poursuivre la saison en cours dans les meilleures conditions. En attendant la nomination du nouveau dirigeant, Jacques Delanoë, actuel président du conseil d’administration, assurera ces fonctions »

Source : Communiqué officiel du Stade Rennais

Une bonne nouvelle pour l’OM?

Selon RMC Sport, l’ancien dirigeant a parlé aux joueurs ce vendredi avant de quitter son poste. Certains d’entre eux auraient montré leur volonté de le soutenir et de ne pas s’entraîner… Alors que sportivement, le Stade Rennais réalisait une bonne première partie de saison en étant 3e, juste derrière l’OM. Même s’il ne faut pas se réjouir du malheur des autres, cela est de bonne augure pour que les Olympiens terminent le course au podium plus tranquillement…

