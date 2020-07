Concurrent OM : Lyon perd 100M€ cette saison ?

Le Lyon de Jean-Michel Aulas est sans doute le concurrent numéro 1 de l’Olympique de Marseille version JHE. Certains résultats financiers ont été annoncés cette semaine par le club de JMA…

Dans un communiqué publié cette semaine, la Holding « OL Groupe » a estimé un déficit de recettes de l’ordre de 100M€ pour la saison qui se termine. 50M€ de recettes traditionnelles (Billetterie, droits TV, etc) mais aussi 50M€ qui auraient pu provenir du trading de joueurs.

Une perte donc plus théorique (au moins sur la partie Trading) alors qu’en pratique, le groupe accuse simplement un retard de 11% par rapport à ses performances de l’an dernier…

total des produits des activités : 276,3M€

« En forte progression à fin mars (+19%), l’activité de l’exercice a subi l’impact du contexte exceptionnel lié à la pandémie Covid-19 (arrêt des activités mi-mars). Total des produits des activités : 276,3M€ (-11% vs N-1). Un impact de la pandémie estimé à 50M€ sur le CA 2019/20 hors trading et à 50M€ sur une estimation interne de trading joueurs en fin de saison non réalisé. »

Communiqué officiel OL Groupe

Afin de comparer certains chiffres avancés, vous pouvez retrouver le communiqué en cliquant ici et notre analyse des comptes de l’OM dans la vidéo plus bas.