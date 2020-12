Concurrent OM : Rudi Garcia se demande s’il est objectif concernant le penalty contre Lyon

Alors que Lyon a concédé le nul hier face à Brest (2-2), les Lyonnais ont encaissé un penalty en toute fin de rencontre suite à une sortie d’Anthony Lopes. En conférence de presse, Rudi Garcia, pas tendre avec l’arbitrage, estime que son portier paie « sa mauvaise réputation »…

Lyon affrontait hier le Stade Brestois au Groupama Stadium pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. L’occasion pour les dirigeants lyonnais de superviser deux joueurs de l’équipe adverse. Alors que Brest évoluait à 10 à 15 minutes de la fin de la rencontre, les joueurs brestois ont égalisé en toute fin de rencontre grâce à un pénalty transformé par Romain Faivre…

#Garcia et son monde parallèle : « Pour moi il n’y a pas pénalty du tout. #Lopes est victime de sa mauvaise réputation, depuis Angers on savait qu’on allait prendre un pénalty là-dessus. » pic.twitter.com/UdPpbWJI4w — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) December 16, 2020

« Anthony Lopes paie sa mauvaise réputation. Je suis frustré car on en doit pas laisser la victoire. On peut discuter beaucoup du penalty concédé mais nous aussi on fait une triple erreur. Je ne sais pas si je suis objectif mais je trouve qu’il y a faute de l’attaquant. Depuis le tapage médiatique à Angers, on savait qu’on allait prendre un penalty sur ce genre de situations. Mais on est aussi fautif. On vient de perdre deux points, Brest a très bien joué. je ne sais pas si on était moins bien sur le plan physique qui n’a pas chargé outre-mesure non plus la décision arbitrale. Même comme ça, ça aurait dû suffire pour l’emporter ». Rudi Garcia – Source : Conférence de presse (16/12/2020)