OM : Payet s’en prend une nouvelle fois à Rudi Garcia

Depuis le départ de Rudi Garcia de l’OM à Lyon, la relation entre l’entraîneur et Dimitri Payet s’est tendue. Ancien coach du joueur au LOSC puis à l’OM, Rudi Garcia se trouve plus que jamais dans le collimateur de l’international français qui enchaîne les critiques médiatiques à son égard…

Dans une interview à L’Equipe, Dimitri Payet explique que la relation avec son ancien coach n’a pas évolué depuis qu’il a quitté l’OM à la fin de la saison 2018-2019. L’international français en remet même une couche sur le manque de franchise du technicien…

je préfère les gens qui sont francs – dimitri payet

Les deux hommes avaient collaboré à deux reprises par le passé, au LOSC (entre 2011 et 2013) puis bien évidemment à l’OM (2017-2019). Mais depuis l’arrivée du technicien français à la tête de Lyon, le Marseillais n’hésite jamais à régler ses comptes avec son ancien entraîneur.

« Si je suis réconcilié avec Rudi Garcia ? Non. Avec moi, c’est noir ou blanc. Je préfère les gens qui sont francs, qui disent les choses, même quand je ne suis pas bon. On en parle, c’est plus simple que d’essayer de faire de la langue de bois ou de raconter des conneries. Aujourd’hui ça fait partie du passé »

Dimitri Payet – Source : L’Equipe (16/12/2020)