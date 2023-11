Concurrent OM : Vers un coup de tonnerre à Lyon au mercato ?

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul face à Strasbourg ce samedi au terme d’une prestation lamentable. Lyon a également vécu un week-end très difficile en s’inclinant (0-2) contre Lille à domicile. La crise est profonde et le mercato hivernal pourrait être très agité du côté des lyonnais.

Si l’OM est très mal en point, du côté de Lyon c’est encore pire… L’OL a en effet subi une nouvelle défaite à domicile ce dimanche face au LOSC (0-2). Une défaite qui pourrait bien avoir de lourdes conséquences pour la suite de la saison des lyonnais, notamment sur le mercato hivernal à venir.

Lacazette et Tolisso sur le départ ?

Actuellement dernier de Ligue 1, l’OL envisage en effet sérieusement de vendre Lacazette et Tolisso lors du prochain mercato hivernal, selon Le Progrès. Les performances insuffisantes de ces deux joueurs, malgré leurs salaires élevés (5,4 millions d’euros par an pour Lacazette et 4,8 millions d’euros par an pour Tolisso), poussent la direction à prendre cette décision. Lacazette, qui a marqué 27 buts la saison dernière, n’en a marqué que 3 cette saison, tandis que Tolisso est fréquemment blessé.

Au terme de la rencontre face à Lille l’entraîneur italien Fabio Grosso a tenté de défendre Lacazette, qu’il a décidé de remplacer à la mi-temps :

« J’essaie de faire des choix. Je vois le match et j’essaie de faire des choses pour améliorer ce qu’on est en train de faire. »(… ) C’est un joueur de grande qualité. Il l’a démontré pendant toute sa carrière. A la mi-temps, je choisis de faire jouer d’autres joueurs (Cherki et Akouokou sont aussi entrés à la pause, ndlr). Ils sont bien entrés, ils ont eu des occasions. Mais si tu ne marques pas avec les occasions que l’on a eues, bien sûr que tu perds le match, » a ainsi déclaré le coach lyonnais.