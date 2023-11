Courbis détruit un trio de l’OM et donne le nombre de recrues impératifs au prochain mercato

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien entraineur de l’OM Rolland Courbis est revenu sur la nouvelle contre performance de l’OM face à Strasbourg (1-1) ce week-end en Ligue 1.

L’OM a concédé un match nul ce samedi lors de la 13e journée de Ligue 1. Les marseillais ont de nouveau livré une prestation catastrophique. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien entraineur du club phocéen Rolland Courbis souligne les défaillances individuelles de cette équipe de l’Olympique de Marseille cette saison :

A lire aussi : « Je ne comprends pas comment ce mec est titulaire à l’OM »

« Les trois défenseurs centraux, on a déjà vu pire, les latéraux, ça va, le milieu de terrain OK, Harit ça passe après le trio qui a démarré le match contre Strasbourg, si tu me demandes de lui donner une note, par politesse je ne te la donne même pas. Il faut qu’ils sachent qu’on est en Ligue 1, qu’on n’est en plus à l’Olympique de Marseille et que troisièmement on a l’objectif de terminer dans les trois premiers. Mais avec ce trio là ? Jamais tu ne peux y arriver, c’est pas possible ! Des conneries, tout le monde en fait des erreurs sur le recrutement aussi, mais encore faut-il les rattraper. Au mercato d’hiver il faut au minimum deux renforts, » a ainsi déclaré le coach marseillais sur les ondes de RMC Sport.

🔵⚪ @kevindiaz11 : « Les failles de l’OM ne sont pas que collectives, elles sont surtout individuelles (…) Correa, je ne peux pas. Je ne comprends pas comment il peut être titulaire à l’OM. » pic.twitter.com/7DOhjnJDsj — After Foot RMC (@AfterRMC) November 25, 2023

A lire aussi : Mercato OM: Benatia vise un défenseur de Ligue 1 ?