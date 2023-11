OM: Zeroual allume Aubameyang et Vitinha ! Benatia vise un défenseur de Ligue 1 ? Gennaro Gattuso, la stat qui fait mal. Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche: Zeroual allume Aubameyang et Vitinha ! Benatia vise un défenseur de Ligue 1 ? Gennaro Gattuso, la stat qui fait mal.

OM: Zeroual allume Aubameyang et Vitinha !

Rachid Zeroual, leader des South Winners, a fustigé Aubameyang et Vitinha dans l’émission « Stephen Time » sur RMC avant le match de Ligue 1 entre Strasbourg et l’Olympique de Marseille ce samedi soir (1-1).

Rachid Zeroual s’est invité samedi sur l’antenne de RMC, quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre entre Strasbourg et l’OM (1-1). En plein débat sur l’équipe de Gennaro Gattuso dans l’émission Stephen Time, le patron des South Winners s’est confié sur la situation de l’OM, en blâmant sévèrement au passage Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha.

Avec Aubameyang, l’OM c’est l’Ehpad »

« Moi ça va, mais j’aurais voulu que ce soit le club qui soit en forme, pas moi. On ne peut pas être patient avec Aubameyang, c’est pas possible. C’est le Club Med, il est venu en retraite. Avec lui, l’OM c’est l’Ehpad. Il s’est trompé de club. Il était bien en Angleterre, il fallait qu’il y reste. On voulait jouer le haut du tableau. Je ne vois pas ce qu’il est venu faire chez nous. Ne vous attendez pas à un miracle. Je ne demande pas qu’il soit sifflé, ce n’est pas de sa faute… Il a sauté sur l’occasion. Mais on n’a pas signé Cristiano Ronaldo. Je m’en fous de son contrat, mais si de lui-même il est honnête, il laisse sa place à un jeune plus performant« , a-t-il lâché.

Sans langue de bois, le responsable des Winners s’en est également pris à Vitinha, qui enchaîne les prestations décevantes depuis son arrivée contre la somme de 32 millions d’euros en janvier 2023. D’après Zeroual, le Portugais est tout simplement « surcoté » « Je suis perdu. Ça nous fait rire, mais c’est la dure réalité. Depuis le début de la saison, j’ai osé tenir tête à la direction, sans vouloir les vexer. J’ai été le premier à crier au scandale. En plus, on nous a fait payer 10 euros de plus (pour l’abonnement) pour la Ligue des champions… On a osé dire que j’avais menacé la famille de (Pablo) Longoria alors qu’il n’est pas marié et qu’il n’a pas d’enfants… Ma passion restera intacte, j’aime mon club. Mais je bande pour mon club, pas pour les gens« , a-t-il conclu.

Mercato OM: Benatia vise un défenseur de Ligue 1 ?

Medhi Benatia, le futur conseillé sportif de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé sur un défenseur de ligue 1 qui est loin de le laisser indifférent.

Présent en tribunes ce samedi lors de Strasbourg-OM (1-1), Medhi Benatia a avoué avoir un faible pour un défenseur de Ligue 1. D’abord invité à citer un joueur qu’il pourrait recommander à son ancien club, le Marocain n’a pas hésité à souffler le nom d’un défenseur central de Tottenham. «J’ai entendu parler de Hojbjerg. J’ai joué avec lui au Bayern, il serait parfait pour la Juventus : une personne formidable, un excellent professionnel. Mais il me semble difficile que Tottenham le vende en janvier», a indiqué l’ancien défenseur de la Juventus dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Des défenseurs ? J’ai l’impression que la Juve suit Djaló, mais à Lille j’ai un faible pour un autre joueur : Leny Yoro, 18 ans« , a-t-il poursuvi. Performant cette saison, l’international espoir français est d’ailleurs très apprécié par son entraîneur Paulo Fonseca, qui n’a également pas hésité a loué ses qualités ce samedi en conférence de presse : « Ce n’est pas normal d’avoir un joueur de 18 ans comme Leny (Yoro ndlr), avec cette maturité et les qualités techniques qu’il a. Pour moi, ce sera l’un des meilleurs défenseurs centraux en France et en Europe probablement. Il est très équilibré, et il n’y a aucun doute sur le fait que ce sera un très grand joueur« , a confié le technicien portugais.

OM: Gennaro Gattuso, la stat qui fait mal

Nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille à la suite du départ de Marcelino en septembre, Gennaro Gattuso est toujours à la recherche de la formule idéale. Tenu en échec ce samedi à Strasbourg (1-1), le technicien italien a enchaîné un quatrième sans victoire en Ligue 1 à la tête du club olympien. Une statistique ne plaide pas en faveur du champion du monde 2006.

Un OM sans saveur. Gennaro Gattuso ne trouve pas la solution à la tête du club phocéen. Son équipe a enchaîné un quatrième match sans victoire en Ligue 1 ce samedi face à Strasbourg (1-1). Une statistique ne plaide pas en faveur du champion du monde 2006.

Gattuso, pire débuts depuis plus de 20 ans

Avec seulement 5 points de pris sur ses 6 premiers matches de Ligue 1 à la tête de l’OM, Gattuso présente tout simplement le pire bilan d’un entraîneur marseillais depuis Albert Emon, qui n’en avait obtenu que deux en 2002.

