Concurrents : Festival de VAR entre Monaco et Lens qui laissent la première place à l’OM…

L’Olympique de Marseille avait repris, hier soir, la tête du classement de Ligue 1 2024/25 en allant s’imposer trois buts à un à Toulouse. Mais ces concurrents entrent en piste cet après-midi…

Le premier fut l’AS Monaco qui restait sur deux victoires consécutives mais recevait un sérieux client cet après-midi avec Lens.

Les Artois ont fait meilleure impression puisqu’ils ont d’abord tapé deux fois le poteau sur la même action en première mi-temps avant de voir un but refusé en seconde période pour une main pour le moins contestable…

🪵 | Le RC Lens touche du bois par deux fois ! ✌️😵‍💫 Suivez le match en direct ici : https://t.co/RBNP6zHgls ! 👈 pic.twitter.com/NSllwsq0HS — DAZN France (@DAZN_FR) September 1, 2024

🖥 | But refusé pour le RC Lens. Justifié selon vous ? 🧐❌ Suivez le match en direct ici : https://t.co/RBNP6zHgls ! 👈 pic.twitter.com/qiJgZkLlWB — DAZN France (@DAZN_FR) September 1, 2024



Alors que l’on s’acheminait vers un succès de l’ASM après un but de Zakaria sur corner, c’est ce même Zakaria qui déviait malencontreusement de la main une frappe lensoise dans la surface de réparation. Pénalty (accordé après VAR) transformé par Frankowski et score final, un but partout.

⚖️ | L’AS Monaco et le RC Lens se quittent sur un match nul. 🤝⚔️ #ASMRCL pic.twitter.com/rpbNjtw5OZ — DAZN France (@DAZN_FR) September 1, 2024



Autre choc, mais en fin de journée, entre deux autres équipes ayant débuté avec deux victoires chacun : Lille/PSG. Ce sera à 21h, sur DAZN toujours. Comme l’intégralité des matchs de la journée.

LE PROGRAMME DE CE DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

15h

Monaco/Lens : 1 – 1

17h

Angers/Nice

Le Havre/Auxerre

Reims/Rennes

21h

Lille/PSG

CLASSEMENT (PROVISOIRE) LIGUE 1

1 Marseille 7 3 2 1 0 10 4 6 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Nantes 7 3 2 1 0 5 1 4 3 Monaco 7 3 2 1 0 3 0 3 4 Lens 7 3 2 1 0 3 0 3 5 Paris Saint-Germain 6 2 2 0 0 10 1 9 6 Lille 6 2 2 0 0 4 0 4 7 Strasbourg 4 3 1 1 1 7 6 1 8 Rennes 3 2 1 0 1 4 3 1 9 Le Havre 3 2 1 0 1 3 4 -1 10 Auxerre 3 2 1 0 1 2 3 -1 11 Brest 3 3 1 0 2 5 7 -2 12 Lyon 3 3 1 0 2 4 8 -4 13 Toulouse 2 3 0 2 1 2 4 -2 14 Nice 1 2 0 1 1 2 3 -1 15 Reims 1 2 0 1 1 2 4 -2 16 Montpellier 1 3 0 1 2 2 10 -8 17 Angers 0 2 0 0 2 0 3 -3 18 St Étienne 0 3 0 0 3 0 7 -7

