OM : Le témoignage terrifiant de la femme du supporter agressé à Nantes

Alicia Mahé s’est rendue en famille au match Nantes-OM à la Beaujoire vendredi soir. Elle a été témoin avec impuissance de l’agression de son mari par des supporters nantais. Son époux a subi une crise cardiaque dans les tribunes, suivie d’une seconde dans l’ambulance, et a passé la nuit à l’hôpital. Heureusement, il se rétablit ce dimanche. Toujours secouée par cette terrible soirée, Alicia Mahé a partagé son récit lors d’une interview sur BFMTV.

Marie Mahé et son époux emmènent leur enfant (supporter de l’Olympique de Marseille) au stade de la Beaujoire vendredi soir pour assister au match Nantes et l’OM (1-1). « Il avait un maillot de l’OM mais il agitait autant le drapeau du FC Nantes, raconte sa mère, interrogée par BFMTV. Il a chanté l’hymne de la Beaujoire. Mon fils n’est pas un fanatique. On l’a privé d’une soirée mémorable à cause de la bêtise de certains. »

A lire aussi : Mercato OM : Guendouzi fait déjà parler de lui en Italie !

Lorsque l’OM ouvre le score dès la 3e minute le calvaire de la famille commence : « On a montré qu’on était content. C’est à ce moment-là qu’on a subi un déferlement de violence de la part de certains individus qui étaient dans la tribune d’à côté, la tribune Loire. On s’est fait insulter, on nous a craché dessus. On a reçu des gobelets de bière. J’ai su après qu’on nous avait aussi uriné dessus. Certains ont montré leur sexe. Sans aucune intervention de stadiers. C’est surtout ça qui est dommage. »

Son époux ne sera finalement victime d’un infarctus quelques minutes plus tard…

A lire aussi : Pierre Mènes pointe du doigt un désastre dans le mercato de OM