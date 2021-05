Concurrents OM : Aulas crie à l’injustice et demande aux dirigeants monegasque de se taire !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Monaco et Lyon s’invectivent suite aux accrochages et aux décisions de la commission de discipline…

Les décision de la commission de discipline suite à la bagarre en fin de match entre Monaco et Lyon ne satisfont personne. Monaco a répondu et réglé ses comptes avec l’OL en publiant un communiqué de presse, Jean-Michel Aulas en a remis une couche ce vendredi en marge de la conférence de presse de prolongation de Delphine Cascarino.

nos joueurs n’ont fait que se défendre — Aulas

«C’est vrai, je n’ai pas pris la parole mais j’ai lu ce qui a été dit par les dirigeants de Monaco, j’ai lu le rapport de l’arbitre et j’ai pris connaissance de la décision de la commission. Je pense qu’on n’a pas été très favorisés dans les décisions. On est hyper pénalisé demain. On a aussi beaucoup de blessés. L’équipe a été formidable et a traduit la formidable envie de gagner qu’on leur a inculqué. Donc ce qu’ils ont fait est fantastique. Marquer deux buts à Monaco à 10 contre 11, alors qu’ils n’en avaient pas pris depuis longtemps, c’est très bien. On a même fini à trois buts. Ce serait vraiment dommage de ne pas se donner les moyens de tout réussir. Lorient fait de bons résultats, mais on va gagner demain, puis à Nîmes et contre Nice. C’est ma volonté la plus forte. Ce n’est pas moi qui joue. On va tout faire pour rendre très fier notre OL et nos supporters qui nous accompagnent positivement. Ils ne seront pas trop loin demain avant le match. (…) La commission explique de manière assez claire. On se rend compte que nos joueurs n’ont fait que se défendre. Ils ont été agressés verbalement et physiquement. Les deux cartons rouges sont injustes. Les dirigeants de Monaco auraient mieux fait de se taire. Il faut gagner nos matches et il peut y avoir des surprises. J’irai voir les joueurs tout à l’heure à l’entraînement à 17h30 et je leur ferai part de mes prévisions sur nos adversaires». Jean-Michel Aulas – source : Conférence de presse / Foot Mercato (07/05/2021)

Le président de l’AS Monaco n’avait effectivement pas du tout la même vision que JMA…

inégalité de traitement manifeste entre nos joueurs et ceux de l’OL — Petrov

« Je suis extrêmement surpris par cette décision et par cette inégalité de traitement manifeste entre nos joueurs et ceux de l’OL, dont le comportement et l’agressivité ont été pourtant clairement définis comme étant à l’origine de l’après match houleux. Il y a un très fort sentiment d’incompréhension et d’injustice. Entre les évènements de ce match au cours duquel notre adversaire aurait dû écoper de plusieurs cartons rouges, comme cela a d’ailleurs été largement souligné dans les médias et cette décision qui nous handicape pour la fin de saison, cela fait beaucoup trop. Nous allons voir ce que nous pouvons faire et nous réservons la possibilité de faire appel.» Oleg Petrov – source : l’Equipe (06/05/2021)