Concurrents OM : Aulas jubile après la victoire, le LOSC encore proche de toucher le jackpot…

Mercato concurrents OM : Le LOSC pourrait (encore) toucher le jackpot ?

Ces dernières années, le LOSC réussit très bien ses mercato. Cet hiver, il se pourrait qu’un nouveau joueur quitte Christophe Galtier contre un très gros chèque… Calcio Mercato nous informe que Renato Sanches est pisté par Wolverhampton. Le Portugais est évalué à 20 millions d’euros mais la somme pourrait exploser.

Depuis le début de la saison, le LOSC brille en Ligue 1. Ce jeudi, les hommes de Christophe Galtier ont même réalisé l’exploit de battre l’AC Milan sur le score de 3-0. Malheureusement, cette bonne forme a été stoppée par une défaite en déplacement à Brest ce dimanche (3-2).

LES WOLVES VEULENT RENATO SANCHES?

L’un des joueurs qui se détache de cet effectif est Renato Sanches, le milieu de terrain portugais. L’ancien joueur du FC Bayern Munich est d’ailleurs pisté par d’autres clubs tant ses performances interpellent. Celui qui a explosé lors de l’Euro 2016 avec le Portugal serait suivi par Wolverhampton en Angleterre. Le club de Premier League qui a une forte concentration de joueur portugais apprécierait grandement son profil.

Ce dernier a d’ailleurs déjà évolué en Angleterre, à Swansea, lors qu’il appartenait toujours au FC Bayern Munich. Le joueur de 23 ans a une valeur de 20 millions d’euros sur Transfermarkt… Mais il pourrait coûter plus cher aux Wolves s’ils passent à l’attaque cet hiver. Le LOSC est une nouvelle fois proche d’encaisser un énorme chèque après les départs de Gabriel et Osimhen…

Je ne sais pas si je serai lillois la saison prochaine — SANCHES

« Je ne sais pas si les grands clubs vont venir me chercher mais je sais que je suis meilleur maintenant et c’est ce qui compte. Je ne sais pas si je serai lillois la saison prochaine. Je sais que je suis heureux ici, je me sens bien au LOSC et je suis encore sous contrat pour trois ans. Mais je ne sais pas ce qui peut se passer dans trois mois ou un an donc on verra ce que le futur me réserve »

Renato Sanches – Source : Conférence de presse

Concurrents OM : Aulas jubile après la victoire à l’arraché de Lyon contre Saint-Etienne !

Lyon s’est imposé à l’arraché contre Saint-l’AS Etienne (2-1) ce dimanche soir à l’occasion du match de clôture de la 10e journée de Ligue 1. Le président du club lyonnais Jean Michel Aulas n’a pas pu s’empêcher de jubiler sur les réseaux sociaux après le match.

Lyon a arraché une victoire précieuse dimanche soir contre Saint-Etienne (2-1). Le club rhodanien s’en sort extrêmement bien vu le scénario du match. Les verts ont notamment raté un pénalty à la dernière minute du temps réglementaire. Le président lyonnais Jean Michel Aulas n’a pas manqué l’occasion de jubiler après ce succès sur les réseaux sociaux.

« Beau résultat ce soir, bravo à tout le groupe, très bon coaching de l’entraîneur, belle dynamique du haut niveau inspirée par Juninho et Rudi Garcia, qui était aussi satisfait (voir vidéo). Merci et bravo, allez l’OL, » a ainsi commenté Aulas sur son compte Twitter.

Lyon a un point de Marseille

Avec cette victoire Lyon remonte au classement de Ligue 1. Les lyonnais sont désormais cinquième avec 17 points, soit un de moins que l’Olympique de Marseille (4e, 18pts) qui compte toutefois un match de retard (contre Lens)