Concurrents OM : Aulas parle à ses supporters via une lettre

Auteur d’une saison ratée à tous les niveaux, l’Olympique Lyonnais vit des semaines difficiles. Perturbé par des guerres internes et chahuté par ses supporters, le club est au bord de l’implosion. Pour retrouver un brin de sérénité lors des deux derniers matchs, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas s’est adressé aux fans via une lettre ouverte.

Un exercice 2021/2022 à oublier pour tous les supporters lyonnais. Malgré l’arrivée sur le banc l’été dernier de Peter Bosz et un recrutement ambitieux, l’OL est passé à côté de sa saison. Sauf retournement de situation improbable de dernière minute, les lyonnais ne devraient pas se qualifier pour la moindre coupe d’Europe et ont échoué en quart de finale d’Europa League. Des résultats bien en dessous des objectifs de début de saison.

Une lettre pour apaiser les tensions !

C’est à tous les niveaux que l’OL a vécu des turbulences cette année. Une guerre interne entre dirigeants qui s’est soldée par le départ de Juninho en janvier, un entraineur qui n’arrive pas à appliquer ses principes de jeu à l’équipe première et des tensions dans le vestiaire qui ont cassé la dynamique de groupe. Tout cela a finit par avoir raison des ambitions lyonnaises. Une situation qui a mené fatalement à une confrontation avec les supporters notamment lors du quart de finale retour contre West Ham (0-3) au Groupama Stadium. Pour calmer le navire qui tangue, le capitaine du bateau a donc décidé de rédiger une lettre ouverte publiée hier où il s’adresse directement aux fans de l’OL à qui il promet du changement mais pas une révolution :

« A deux journées de cette fin de saison 2021-2022, j’ai choisi de vous écrire à vous tous, passionnés de l’Olympique Lyonnais (…) C’est à nous et nos joueurs de trouver ce sursaut d’orgueil pour finir cette saison à la maison avec une meilleure image (…) Je ne pense pas que nous nous soyons perdus en route, mais aujourd’hui, je sais qu’il était important de retrouver nos fondamentaux, notre ADN OL, un mental qui s’inscrira dans un esprit de revanche la saison prochaine. Ce n’est pas une révolution, nos racines sont bien là. Le coach doit aussi être le garant de nos valeurs OL, nous devons l’aider dans sa mission. » Jean-Michel Aulas – Source : Lettre ouverte (10/05/2022) Aulas compare son club au Milan, l’Atlético, la Juve ou l’Inter !

Toujours en quête de la bonne formule pour rassurer les fans, le président du groupe OL a osé une comparaison ambitieuse au moment d’évoquer la saison prochaine de son club :

« Rappelez-vous les échecs et reconstructions du Milan AC, de l'Inter Milan, de la Juventus ou de l'Atlético. Nous pouvons être fiers de tout le chemin parcouru depuis plus de 35 ans, mais aussi impatients de voir celui qui nous reste à parcourir » Jean-Michel Aulas – Source : Lettre ouverte (10/05/2022)