La pirouette de Stéphan concernant l’OM concurrent direct de Rennes…

L’OM se déplace à Rennes ce soir dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Le coach breton, Julien Stéphan se méfie des individualités de l’OM et ne veut pas se poser en concurrent direct du club olympien si ce dernier joue le titre…

Sans Gomis, Guirassy, Del Castillo, Rugani et Martin, Rennes va devoir confirmer sa victoire face à Nice ce mercredi lors de la reception de l’OM. Julien Stéphan a évoqué son adversaire du jour hier en conférence de presse…

Julien Stéphan annonce exactement le même groupe que Nice pour l’OM demain soir. Gomis toujours indisponible.

Blessés : Guirassy, Del Castillo, Rugani, Martin#SRFCOM #SRFC — Thomas Rassouli (@petitbonhomme11) December 15, 2020

« J’ai le même groupe à disposition pour affronter Marseille. Gomis est encore trop juste pour l’OM, peut-être qu’il sera là pour ce week-end, mais rien n’est encore sur. Après la victoire contre Nice, il y a forcément plus de sourires, plus de joie, mais c’est très court, on a un laps de temps très court pour préparer Marseille. Il faut rééditer la performance de ce week-end face à un très bon adversaire, en confiance, sur une excellente dynamique, très efficace qui joue les premiers rôles. Ils n’ont pas besoin de grand-chose pour marquer, gagner. Même quand ils sont moins bien dans le jeu, ils arrivent à saisir la moindre opportunité pour gagner. Des joueurs internationaux comme Payet ou Thauvin peuvent décanter les matches à tout moment. On va se préparer à toutes éventualités pour demain, mais dimanche, c’est l’équipe qui a retrouvé un bon niveau général. Nice n’a rien eu comme occasion, pas d’opportunités, mais chaque joueur doit être capable d’amener sa pierre à l’édifice. On a réussi à gagner les duels, en étant mieux positionnés et présents sur les premiers, mais également sur les deuxièmes ballons. Je le répète, il faudra qu’on confirmer notre victoire de ce week-end, dans l’organisation, mais également dans le jeu avec ballon. Marseille, un concurrent direct ? S’ils visent le titre, ce n’est pas un concurrent direct ! » Julien Stéphan – Source: Conférence de presse (15/12/2020)