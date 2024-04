Concurrents OM : Eric Roy enrage face au scandale de l’arbitrage en faveur de Lyon

Lors du match de clôture de la 29e journée de Ligue 1, Lyon s’est imposé face à Brest dans une rencontre au scénario fou et marqué par plusieurs erreurs d’arbitrage en faveurs des lyonnais. Grace à cette victoire Lyon passe devant l’OM au classement de Ligue 1.

L’ancien joueur de l’ OM, actuel entraineur de Brest, Eric Roy était très en colère contre l’arbitrage au terme de la défaite de son équipe sur le terrain de Lyon (3-4), ce dimanche pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 :

« On est pris pour des imbéciles (…) C’est une soirée difficile mais on en a vécu d’autres cette saison, déjà. Nous avons été quelques fois malmenés par des décisions défavorables mais c’est le football d’aujourd’hui », explique ainsi Roy, notamment au sujet de la main non sifflée dans la surface de réparation de l’Irlandais Jake O’Brien à la 16e minute. « Le 4e arbitre nous dit qu’il n’y a pas de main, nous avons checké. S’il n’y a pas une main qui traîne, c’était une occasion de but réelle », a déclaré Eric Roy, avant de poursuivre :

« Je croyais que les arbitres étaient là pour protéger les joueurs. Tagliafico doit être exclu et pas Lees-Melou. Non seulement il subit la faute mais ensuite il est sanctionné. On vit des moments dans le football assez extraordinaires (…) Je retiens néanmoins que nous avons livré un très bon match mais qu’à 3-1 on doit être capable de fermer le match. Nous aurions dû garder plus de lucidité et de maîtrise. Mon groupe est généreux mais il a du mal à gérer les émotions »

