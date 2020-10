Concurrents OM : Guerre interne à Lyon ?

FCMarseille vous propose l’actualité des concurrents directs de l’OM en Ligue 1. Déjà controversé à Marseille, Rudi Garcia serait au centre de grosses tensions à Lyon…

Dans un live sur Youtube, le journaliste Romain Molina a évoqué les tensions internes à Lyon. Rudi Garcia serait en conflit avec Fofana, Juninho avec Cheyrou…

Lyon est complètement divisé — Molina

« À l’OL, c’est toujours : ‘Diviser pour mieux régner’. Il y a énormément de tensions, même entre Gueïda Fofana, le coach de la réserve, et Rudi Garcia. Je vais passer le surnom de Rudi Garcia pour beaucoup d’employés, parce que c’est interdit au moins de 18 ans… Mais c’est toujours la même idée, on te dit que c’est toujours par derrière. Il y a eu des transferts folkloriques, le club est complètement divisé. Juninho est isolé complet. Bruno Cheyrou a les mêmes problèmes que Flo Maurice. Mais Cheyrou, lui, il ne travaille pas beaucoup. C’est très problématique. Vous allez voir que dès qu’il y aura un problème, Juninho va en prendre plein la gueule. Ce sera la cible idéale. Aujourd’hui, on essaie de faire croire que Rudi Garcia, c’est Juninho. Dans une interview, Garcia a dit que c’était Gérard Houllier qui l’avait appelé… À Lyon, il y a beaucoup de tensions, car les résultats ne sont pas là, les gens ne se parlent pas franchement. »

Romain Molina – source : Youtube (19/10/2020)