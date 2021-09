Concurrents OM : Le bilan du mercato lyonnais

Alors que le mercato estival a fermé ses portes hier soir, les concurrents de l’Olympique de Marseille se sont aussi renforcés. Toutefois, le mercato de Lyon ne semble pas avoir satisfait la majorité de leurs supporters.

Après avoir longtemps disputé le titre de champion de France avec Lille, Paris et Monaco la saison dernière, Lyon a finalement terminé le dernier exercice de Ligue 1 à la quatrième position et disputera la Ligue Europa, tout comme l’OM qui a terminé cinquième. Pour Lyon, il s’agit de la deuxième saison consécutive sans participer à la Ligue des champions et les ambitions du club semblent avoir été revues à la baisse.

De nombreux départs

De ce fait, de nombreux joueurs sont partis cet lors du mercato estival. Le plus important d’entre eux : Memphis Depay. Portées par l’attaquant néerlandais depuis l’été 2016, les Gones l’ont vu partir libre du côté du FC Barcelone. Par ailleurs, Joachim Andersen a été transféré du côté de Crystal Palace. Après avoir été prêté à Fulham la saison dernière, le Danois quitte définitivement Lyon.

Les Gones se sont également séparés de Melvin Bard, parti du côté de l’OGC Nice pour un montant de 3 millions d’euros. Ce transfert n’a pas plu aux supporters lyonnais qui n’ont pas compris cette volonté de se séparer de l’un de leur jeune talent. Enfin, Jean Lucas et Maxwel Cornet ont également quitté Lyon pour rejoindre respectivement l’AS Monaco et Burnley. Le club de Jean-Michel Aulas a empoché un chèque de 17 millions d’euros pour se séparer du latéral gauche.

Des arrivées pour satisfaire Peter Bosz ?

Pour pallier tous ces départs, les dirigeants lyonnais ont tenté de satisfaire Peter Bosz en recrutant quelques renforts. Au début du mercato, les Gones ont vu arriver Damien Da Silva et Henrique libres en provenance de Rennes et de Vasco da Gama. Mécontent suite aux performances de son équipe, Peter Bosz a réclamé au président Jean-Michel Aulas des renforts supplémentaires d’ici la fin du mercato.

Pour remplacer Melvin Bard au poste de latéral gauche, les Lyonnais sont parvenus à attirer Emerson Palmieri en prêt. Par la suite, Xherdan Shaqiri a également rejoint Lyon en provenance de Liverpool pour un montant de 6 millions d’euros. Une venue qui semble avoir sauvé le mercato lyonnais. Par ailleurs, Lyon serait également sur le point d’enregistrer l’arrivée de Jérôme Boateng, libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich. Un contrat de 2 saisons attendrait l’allemand.

Lyon fait n’importe quoi – Nabil Djellit

Reste à savoir si toutes ces recrues parviendront à remplacer les joueurs partis cet été. De leur côté, à l’image de Nabil Djellit, les observateurs de football ne semblent pas du tout convaincus par le mercato des Gones.

« Donc l’OL veut recruter Laborde. Pas de garantie, pas de potentiel et, surtout, embouteillage à ce poste (Dembele, Slimani, Laborde, Toko, Kadewere…). Alors même que Bosz joue avec une seule pointe… Plus ça avance, plus je trouve que le club fait n’importe quoi. Ça sent les panic buy. » Nabil Djellit – Source : La Chaine L’Equipe (31/08/2021)