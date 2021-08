[Direct] Mercato concurrents OM : Rennes veut recruter le successeur de Camavinga en Ligue 1 ?

C’est le dernier jour du mercato estival 2021 et FCMarseille vous propose les informations des concurrents de l’OM (Lyon, Rennes, Nice, Monaco, Lille…). Voici le fil mercato de la journée…

10h52 Un strasbourgeois pour remplacer Camavinga ?

Eduardo Camavinga a rejoint le Real Madrid, Rennes doit donc recruter un milieu de terrain. Selon FootMercato, Florian Maurice aimerait faire signer Ibrahima Sissoko. L’ancien international espoir de Strasbourg n’est pas sur le marché mais une offre de 7 à 9 M€ pourrait faire flancher le RCSA…

Info : pour remplacer Eduardo Camavinga au milieu de terrain, Rennes pense à Ibrahima Sissoko (23 ans). L’ancien international espoir de Strasbourg est estimé entre 7 et 9 M€. #mercato #jourlepluslong https://t.co/KvaFo5GLCa — Sébastien Denis (@sebnonda) August 31, 2021

10h12 ça pourrait bouger au LOSC ?

Le LOSC a remplacé Soumaré par Onana et Maignan par Grbic mais cherche toujours un successeur à Araujo qui s’est engagé avec Atlanta. Selon RMC, un milieu offensif pourrait donc arriver avant ce soir minuit. Cela devrait aussi bouger au poste de latéral gauche, Bradaric pourrait être prêté à Strasbourg alors que le suédois Gudmundsson devrait signer selon l’Equipe. Un latéral droit pourrait aussi débarquer, le nom du clermontois Akim Zedadka est évoqué par Foot Mercato pour remplacer Zeki Çelik annoncé du côté de l’Atlético…

Transferts : Lille devrait bouger dans les dernières heures du mercato L’arrière gauche suédois Gudmundsson devrait s’engager ce mardi avec le LOSC, alors que Bradaric pourrait être prêté à Strasbourg https://t.co/eeofFFEHmA pic.twitter.com/WYKXFNgY5C — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 30, 2021

9h16 Rennes exfiltre Camavinga au Real et double Lyon pour Laborde ?

Son départ était annoncé depuis plusieurs semaines, l’international français Eduardo Camavinga va bien quitter Rennes à un an de la fin de son contrat. Le milieu de terrain devrait signer au Real Madrid et selon Téléfoot le montant du transfert est estimé à 30M€. Un départ qui devrait faciliter l’arrivée d’un attaquant en la personne de Gaëtan Laborde. Annoncé dans le viseur de Lyon, le joueur du MHSC devrait finalement rejoindre le Stade Rennais dans les prochaines heures. Selon RMC, Rennes aurait trouvé un accord avec Montpellier pour un montant de 15M€ plus des bonus. Reste à finaliser avec Laborde…

🔴 Selon plusieurs médias, Camavinga serait tout proche de signer au Real Madrid ! — RMC Sport (@RMCsport) August 30, 2021