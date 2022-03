Concurrents OM : Le gros coup de gueule de Galtier !

Principal concurrent de l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice se rendra à Montpellier ce samedi dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1. L’entraîneur des Aiglons Christophe Galtier a poussé un gros coup de gueule suite à l’interdiction de déplacement de ses supporters.

Ce samedi, l’OGC Nice se déplace à Montpellier à l’occasion de la 28ème journée de Ligue 1. Deuxième du classement de Ligue avec deux points d’avances sur l’Olympique de Marseille, les niçois auront ainsi l’occasion de conforter leur place de dauphin du PSG.

Ils seront toutefois privés du soutien de leurs supporters, interdits de déplacement pour cette rencontre pour une raison complètement ubuesque qui a fait sortir de ses gonds Christophe Galtier. En effet, la préfecture a justifié l’interdiction de déplacement des supporters niçois par la rivalité entre les deux équipes, mais également à cause du transfert d’Andy Delort lors du mercato estival. « Le départ surprise d’Andy Delort n’a pas été accepté par les ultras montpelliérains qui n’ont pas pardonné cette défection de dernière minute de ce natif de l’Hérault » , indique ainsi le communiqué de la préfecture.

« J’ose espérer que le transfert d’Andy n’est pas la seule raison. Mais c’est quoi la prochaine étape ? Un joueur ne pourra plus jouer face à son ancien club ? Demain, si un joueur de Marseille est transféré à Nice, on va l’interdire de jouer parce qu’il y a des risques de trouble de l’ordre ? C’est dommage que nos supporters ne puissent pas se déplacer et assister à ce match. C’est important de pouvoir compter sur leur soutien. La présence du public est un atout supplémentaire. » Christophe Galtier Source : conférence de presse (10/03/2022)