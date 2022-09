Concurrents OM : Lyon met la pression sur Peter Bosz !

Dans un entretien accordé au média « Olympique et Lyonnais« , le directeur du football de Lyon Vincent Ponsot s’est exprimé sur l’avenir de son entraineur, Peter Bosz. Malgré les deux défaites consécutives face à Lorient et Monaco, il explique qu’il soutient son coach mais lui rappelle également qu’il doit atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés.

On n’a pas attendu le match de Monaco pour fixer des objectifs à Peter

Distancé par le trio de tete OM, Lens et Paris, Lyon n’y arrive pas en ce début de saison. Et avant d’affronter le PSG ce week-end dans un match qui va être primordial pour remonter au classement, le directeur du football de l’OL Vincent Ponsot à accordé un long entretien au média Olympique et Lyonnais dans lequel le dirigeant Lyonnais fait notamment savoir qu’il soutient le tacticien Néerlandais malgré les difficultés sportives :

« La saison dernière n’a pas été bonne et on a décidé, parce qu’on a fait une analyse, de maintenir Peter (Bosz) en place. Et on a été convaincus de notre choix. Par contre, bien évidemment, il y a une exigence de résultats. On a changé l’effectif, l’état d’esprit, on a changé en accord avec lui plein de choses, on estime qu’il y a tout aujourd’hui pour performer. Et donc, on attend des résultats. Mais on ne fonctionne pas en disant que si dimanche, il se passe quelque chose, on va prendre telle décision. Ça ne se passe pas comme ça. On n’a pas attendu le match de Monaco pour fixer des objectifs à Peter. On veut retourner sur le podium. On attend des résultats de manière plus rapide que d’attendre la fin de la saison » Source : Vincent Ponsot – Olympique et Lyonnais – 15/09/2022

On attend plus de résultats de tout le monde

Malgré cette confiance, le dirigeant Lyonnais tient à rappeler qu’il a fixé des objectifs au fil de la saison en cours :

« Peter a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du monde (15e journée), il en a à la 19e journée qui existent depuis le départ avec des temps de passage. Ces objectifs resteront entre Peter et nous. L’exigence, on l’a vis-à-vis de lui et il a cette même exigence vis-à-vis de lui-même. Il est tout à fait conscient de cette situation et qu’on n’attendra pas le mois de février ou le mois de mars. Les objectifs, ça ne veut pas dire qu’on n’a plus confiance en lui. On croit en Peter et son staff car un entraîneur ne fait pas tout tout seul. On est convaincus que le staff tel qu’il est constitué peut remplir ces objectifs. Une chose est sûre, ce n’est pas comme la saison dernière, il y aura des temps de passage intermédiaires. Il n’est pas le seul concerné, on a fait les efforts pour avoir un effectif de qualité donc le collectif de joueurs doit avoir plus de résultats qu’il n’obtient aujourd’hui. On attend plus de résultats de tout le monde » Source : Vincent Ponsot – Olympique et Lyonnais – 15/09/2022

