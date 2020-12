Concurrents OM : Mbaye Niang (Rennes) fait une annonce, Rudi Garcia se demande s’il est objectif, Liverpool veut piocher au LOSC

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos des concurrents OM. Ce jeudi au menu : Mbaye Niang (Rennes) fait une annonce, Rudi Garcia se demande s’il est objectif, Renato Sanches (LOSC) sur les tablettes de Liverpool

Mercato concurrent OM : Mbaye Niang (Rennes) fait une annonce concernant le marché de janvier

Longtemps évoqué du côté de l’Olympique de Marseille, Mbaye Niang a finalent était tout proche de s’engager avec l’AS Saint Etienne dans le cadre d’un prêt avant que l’affaire capote par l’intervention de plusieurs agents… Titulaire face à l’OGC Nice, Mbaye Niang a offert la victoire aux Bretons après 4 matchs sans victoire en championnat. Comme l’annonce L’Equipe dans ses colonnes, ce retour en forme de l’attaquant sénégalais s’expliquerait par un soutien des joueurs du vestiaire du Stade Rennais.

« Je suis là pour toute la saison. Je vais essayer d’être prêt le plus rapidement possible pour aider l’équipe. On fera le bilan à la fin. Je ne me sens pas concerné par ce mercato-là (d’hiver). Pour moi, un départ est totalement exclu. J’ai la tête au Stade Rennais, je suis bien, je prends du plaisir sur le terrain. Je n’ai aucune raison de me poser la question d’un départ. » Mbaye Niang – Source : Conférence de presse (16/12/2020)

Concurrent OM : Rudi Garcia se demande s’il est objectif concernant le penalty contre Lyon

Lyon affrontait hier le Stade Brestois au Groupama Stadium pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. L’occasion pour les dirigeants lyonnais de superviser deux joueurs de l’équipe adverse. Alors que Brest évoluait à 10 à 15 minutes de la fin de la rencontre, les joueurs brestois ont égalisé en toute fin de rencontre grâce à un pénalty transformé par Romain Faivre…

#Garcia et son monde parallèle : « Pour moi il n’y a pas pénalty du tout. #Lopes est victime de sa mauvaise réputation, depuis Angers on savait qu’on allait prendre un pénalty là-dessus. » pic.twitter.com/UdPpbWJI4w — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) December 16, 2020

« Anthony Lopes paie sa mauvaise réputation. Je suis frustré car on en doit pas laisser la victoire. On peut discuter beaucoup du penalty concédé mais nous aussi on fait une triple erreur. Je ne sais pas si je suis objectif mais je trouve qu’il y a faute de l’attaquant. Depuis le tapage médiatique à Angers, on savait qu’on allait prendre un penalty sur ce genre de situations. Mais on est aussi fautif. On vient de perdre deux points, Brest a très bien joué. je ne sais pas si on était moins bien sur le plan physique qui n’a pas chargé outre-mesure non plus la décision arbitrale. Même comme ça, ça aurait dû suffire pour l’emporter ». Rudi Garcia – Source : Conférence de presse (16/12/2020)

Concurrent OM : Renato Sanches (LOSC) sur les tablettes de Liverpool

Cette situation financière pourrait pousser les nouveaux actionnaires à vendre plusieurs éléments dès le mois de janvier. Le nom de Renato Sanches est notamment évoqué. En effet, le Portugais a tapé dans l’œil de plusieurs clubs anglais, notamment Liverpool, qui pense à lui pour cet hiver.

Le nom de Renato Sanches est celui qui revient avec insistance, afin de renflouer des caisses qui sonnent assez vides. Les Dogues pourraient céder quelques-uns de leurs meilleurs joueurs comme l’explique La Voix du Nord. L’international portugais pourrait quitter le club prématurément en cas de beau chèque, et selon les dernières informations, c’est le Liverpool de Jurgen Klopp qui semble intéressé.

Alors que les Reds pourraient perdre Georginio Wijnaldum cet hiver, l’international néerlandais est sur les tablettes du FC Barcelone et de Ronald Koeman. Wijnaldum arrive en fin de contrat en juin 2021 et le FC Barcelone de Ronald Koeman penserait à Renato Sanches pour le remplacer. D’autant que d’autres clubs comme le FC Barcelone ou encore Everton seraient également intéressés par l’international portugais dont la valeur est estimée autour de 25 millions d’euros…