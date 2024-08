Concurrents OM : Paris explose Montpellier !

L’Olympique de Marseille a commencé la saison avec un carton à Brest (victoire 1-5) mais il n’est pas le seul à passer des gros scores en ce début de saison. Malgré la perte de Mbappé, le PSG semble au rendez-vous…

Si la semaine passée, les hommes de Luis Enrique ont attendu les six dernières minutes pour donner de l’ampleur à leur victoire au Havre (1-4), ils n’ont cette fois-ci fait qu’une bouchée de Montpellier. Ils s’imposent sur le score de six à zéro et prennent temporairement la tête de la Ligue 1.

QUEL SPECTACLE ! Le PSG écrase le MHSC et enchaîne ! #PSGMHSC pic.twitter.com/npgoMKP6IU — Free FOOT (@FreeLigue1) August 23, 2024



Parmi les joueurs s’étant illustrés, on retrouve notamment l’international français Bradley Barcola, auteur d’un doublé.

Pour garder sa place de leader, l’OM devra en passer 5 à Reims ce dimanche. Chiche ?



