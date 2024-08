OM : « Ce jeune joueur (du centre de formation) va être la bonne surprise cette saison avec De Zerbi ! »

Jean-Charles De Bono (ex-OM), Karim Diouf, et les journalistes du FCM ont discuté du centre de formation et des jeunes de l’Olympique de Marseille, lors de l’émission de ce jeudi. Ils ont notamment évoqué Enzo Sternal, Gaël Lafont et Keyliane Abdallah. De jeunes joueurs font leur apparition à l’Olympique de Marseille. Le club continue pourtant de recruter des espoirs étrangers pour renforcer son effectif. Les fans de l’OM préféreraient voir les jeunes joueurs marseillais.

« De Zerbi est un coach qui donne de l’importance aux jeunes »

#OM : « Il faut penser à nos minots. Ils peuvent avoir leur chance. C’est le moment, surtout que 🇮🇹#DeZerbi est un coach qui donne de l’importance aux jeunes » pic.twitter.com/4OnHKewqHB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 22, 2024

Jean-Charles De Bono commence par reprocher à l’OM de ne recruter que des jeunes joueurs. « On ne peut pas s’attaquer à tous les nouveaux espoirs qui arrivent », affirme l’ancien milieu défensif marseillais. « Là on ne s’attaque qu’à des jeunes joueurs qui devraient avoir du talent dans l’avenir, mais on en a déjà beaucoup. »

Karim Diouf, journaliste sportif, poursuit en disant qu’il aimerait que l’Olympique de Marseille privilégie les joueurs formés par le club. « Si on doit faire jouer des jeunes je veux nos jeunes à nous », partage le fils de Pape Diouf. « Je veux voir jouer Enzo Sternal, Gaël Lafont et Keyliane Abdallah. Ces joueurs-là auront peut-être moins de difficultés qu’un Carboni, parce qu’ils connaissent le club et qu’ils attendent ça depuis longtemps. Ils sont plus jeunes mais il faut penser à eux aussi. Je les ai suivis, j’ai vu leur ascension, c’est le moment. En plus De Zerbi est un coach qui donne de l’importance aux jeunes. »

« La belle surprise qu’il peut y avoir à l’Olympique de Marseille, c’est Abdallah »

Jean-Charles De Bono parie sur le joueur qui se démarquera parmi les jeunes. « La belle surprise qu’il peut y avoir à l’Olympique de Marseille, c’est Abdallah », dévoile-t-il. « C’est un joueur offensif, percutant et rapide. Il sait dribbler et il sait bien analyser devant le but. »

Karim Diouf explique ensuite que les bons joueurs du centre de formation de l’OM doivent être mis en avant. « Si on prend de l’avance en championnat, je ne dis pas forcément leader mais qu’on est dans nos objectifs, De Zerbi devrait s’appuyer sur les jeunes. Je préfère ça plutôt que d’aller chercher des mecs de 17 ans à l’étranger. Ça fait très longtemps qu’on se plaint de notre centre de formation. Maintenant qu’on a quelque chose de très sérieux, c’est le moment pour l’OM de mettre en avant ses joueurs. »

