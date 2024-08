Mercato OM : « C’est le type de joueur qu’on aime à Marseille ! »

Jean-Charles De Bono (ex-OM), Karim Diouf, et les journalistes du FCM ont discuté de l’actualité liée à ce mercato estival, lors de l’émission de ce jeudi. Ils ont notamment évoqué l’arrivée de Jonathan Rowe à Marseille.

Jonathan Rowe est arrivé à Marseille ! L’ailier gauche britannique était au centre des débats, hier, dans l’émission FCM. Jean-Charles De Bono donne son ressenti concernant l’arrivée du joueur.

De Bono : « Soyons patients »

Jean-Charles De Bono commence par dévoiler ses craintes par rapport à l’arrivée de Jonathan Rowe et la réaction potentielle des supporters de l’Olympique de Marseille. « Je ne voudrais pas qu’il se passe la même chose qu’avec Ndiaye, la saison dernière », confie l’ancien joueur de l’OM. « Un jeune joueur arrive à Marseille, on se positionne dessus en disant que c’est l’avenir du club, non, soyons patients.

Il poursuit en précisant qu’il ne faut pas s’emballer, malgré la victoire de l’OM face à Brest (1-5) la semaine dernière. « C’est un joueur rapide et provocateur dans le jeu, on aime ça à Marseille, mais il va falloir être patient », annonce-t-il. « Il y a eu une hype autour de l’OM parce qu’on a gagné 5 à 1 contre Brest. C’est très bien, le match a été fait convenablement, mais il ne faut pas s’emballer. Il faut rivaliser avec tout le monde en prenant en compte les marges de progression de tous les joueurs qui vont arriver et de ce que va faire De Zerbi. »

« Le recrutement a été très efficace »

Jean-Charles De Bono fait l’éloge de Roberto De Zerbi. « Je trouve que cette année le recrutement a été très efficace », se réjouit De Bono. « Je pense qu’il a une bonne capacité à juger les jeunes joueurs pour les faire progresser, parce que si on regarde les nouvelles recrues de l’effectif marseillais aujourd’hui, la moyenne d’âge est plutôt basse. »

