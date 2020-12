Concurrents OM : Révolution au LOSC, Lopez contraint de vendre le club? Lyon à fond sur deux joueurs de Brest…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos des concurrents OM. Ce mercredi au menu : Lopez (LOSC) contraint de vendre le club, Lyon à fond sur deux joueurs de Brest, révolution au LOSC

Concurrent OM : Coup de tonnerre au LOSC, Lopez contraint de vendre le club !

Gros coup de tonnerre au LOSC ! Alors que ces derniers jours, des problèmes entre dirigeants étaient évoqués en interne, le journal L’Equipe nous informe ce mercredi que Gérard Lopez est contraint de vendre le club actuellement leader de la Ligue 1.

Dans l’incapacité de rembourser ses dettes, le président luxembourgeois va céder ses parts au fond d’investissement américain, Elliott. C’est Olivier Letang, ancien dirigeant au Stade Rennais devrait être prochain président du LOSC.

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Révolution au LOSC sur fond de grosses pertes financières ? Des ventes en janvier ?

Kalisto Sporting SARL devrait également racheter la dette du club évaluée à 123M€ selon L’Equipe. Le média sportif nous informe cependant que la place de Christophe Galtier n’est absolument pas menacée…

INFO L’ÉQUIPE. Depuis mardi soir à Londres, le propriétaire du LOSC Gérard Lopez discute avec son principal bailleur, le fonds d’investissement Elliott, échaudé par la crise sanitaire et économique. Il va lui céder les Dogues : https://t.co/6HMODGoNGa pic.twitter.com/nRPYJ6NZmm — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 16, 2020

Concurrents OM : Lyon à fond sur deux joueurs de Brest !

En effet, les profils de Romain Faivre et de Romain Perraud intéresseraient Lyon. Si Brest réalise un assez bon début de saison (10e au classement) le club brestois peut remercier ses deux joueurs. Et la rencontre de ce soir donne l’occasion pour Juninho et ses recruteurs d’observer les deux joueurs dont le nom est coché pour le mercato.

Selon les informations de l’Equipe, les Gones surveillent avec attention les performances de deux joueurs brestois : le latéral gauche Romain Perraud (23 ans, 13 matchs et 3 buts et 5 passes décisives en L1 cette saison) et l’ailier Romain Faivre (22 ans, 14 matchs et 3 buts et 2 passes décisives en L1 cette saison). Faivre est capable de jouer sur les deux côtés, comme milieu ou comme ailier, mais aussi au poste de numéro 10. Auteur de belles prestations sur ce début de saison, les deux hommes sont suivis par les Lyonnais dans l’optique du prochain mercato d’été. Mais sur le dossier Perraud, Lyon pourrait faire face à de la concurrence. En Ligue 1, l’OGC Nice, ancien club du joueur, est également sur le coup.

Mercato concurrents OM : Révolution au LOSC sur fond de grosses pertes financières ? Des ventes en janvier ?

Si tout va bien sportivement au LOSC, ça s’agite en coulisse. Selon une information de l’Équipe et de Canal+, Gérard Lopez, président et propriétaire du club, pourrait être débarqué par le fonds américain Elliott. Le fonds avait mis 130M€ dans le club, faute de retour sur investissement ce dernier pourrait revendre ses parts à d’autres fonds d’investissement. Une réunion prévue avec la Direction nationale du contrôle de gestion aurait même été repoussé ce mercredi après-midi. Olivier Letang pourrait devenir le président du club lillois, installé par les fonds propriétaires du club.

| INFO @canalplus | @LateFootClub | « Visiblement, nous sommes arrivés à un point de non-retour… » 👀 Olivier Létang bientôt président du #LOSC. Les infos exclusives du #LateFC 🚨 pic.twitter.com/5GCFacUU8G — Late Football Club (@LateFootClub) December 15, 2020



Cette situation financière pourrait pousser les nouveaux actionnaires à vendre plusieurs éléments dès le mois de janvier. Le nom de Renato Sanchez est notamment évoqué. De quoi compliquer la tâche du LOSC dans sa course au titre, voire au podium ?