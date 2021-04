Concurrents OM : Rudi Garcia envoie un message à ses dirigeants !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Du côté de Lyon l’avenir de Rudi Garcia est très incertain mais ce dernier s’accroche et veut rester…

Interrogé par Canal+ dans un entretien diffusé dimanche soir, Rudi Garcia affiche son envie de rester à Lyon. Concernant les relations annoncées tendues avec son directeur sportif Juninho, il dément et passe de la pommade au brésilien…

🗨️ Rudi Garcia : « Juninho est une légende de l’@OL, c’est un mec bien (…) Il faut que les choses progressent par rapport au fait d’être encore plus complémentaires » pic.twitter.com/RXxhqWmHVy — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 18, 2021

« Bien sûr que j’ai envie de continuer avec le président Aulas. Je pense que c’est un club qui me va bien, un club posé. J’ai une sérénité par rapport à ça. J’espère que ce sera ici, sinon ce sera ailleurs. (…) Non, je n’ai pas une relation difficile avec Juninho. Juni est une légende de l’OL, c’est un mec bien. Après, il a les défauts de ses qualités. Il est tellement passionné. En fait, il est comme moi à mes débuts, il part au quart de tour. C’est un peu le feu, et moi, l’eau qui calme les choses. Juninho, pas un frein ? Il faut effectivement que les choses progressent par rapport au fait d’être encore plus complémentaires. Vu ce qu’il représente à Lyon, je pense que l’OL pourrait encore mieux l’utiliser ». Rudi Garcia – source : Canal+ (18/04/2021)