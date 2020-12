Concurrents OM : Une recrue à 26M€ pointée du doigt à Rennes, Lyon veut s’inspirer du LOSC, Rudi Garcia prévient le PSG…

FCM vous propose les infos qui ont fait l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille. Au menu ce lundi: Cette recrue à 26M€ pointée du doigt à Rennes, Lyon veut s’inspirer de Lille et miser sur deux talents de Turquie, Rudi Garcia prévient le PSG…

Mercato concurrent OM : Cette recrue à 26M€ pointée du doigt à Rennes !

Cet été, le Stade Rennais a été très actif sur le mercato. L’équipe qui a terminé 3e du championnat la saison dernière a recruté pour 72M€ mais ne voit pas le fruit de ces investissements…

Malgré un bon début de saison, les Rennais sont très décevants depuis quelques matchs. Face à Lens ce samedi, les Bretons n’ont pas réussi à prendre les 3 points et se sont même fait punir 2-0. Le recrutement est donc pointé du doigt par les observateurs et les supporters.

Ce lundi dans Ouest-France, le président Nicolas Holveck s’est exprimé à ce sujet et plus précisément sur Jérémy Doku acheté pour 26M€ à Anderlecht. L’ailier belge est décevant pour le moment et ne parvient pas à faire la différence.

« On a hésité, car cela faisait un jeune de plus dans un effectif qui en compte déjà beaucoup. Mais, au moment où on le signe, on est premier, et l’équipe fait preuve d’une incroyable force collective. On se dit que ce gamin va y faire des miracles ». Nicolas Holveck – Source : Ouest-France (07/12/20)

Mercato concurrents OM : Lyon veut s’inspirer de Lille et miser sur deux talents de Turquie ?

Avec Aouar, Caqueret et son armada de brésiliens Paqueta, Mendes et Guimarães, Lyon a des solutions au milieu surtout lors d’une saison sans coupe d’Europe. Pour autant, Juninho travaillerait déjà sur la suite pour anticiper le départ annoncé d’Aouar. Dans cette optique, l’OL aimerait faire un coup à la Yusuf Yazıcı. Le milieu avait quitté Trabzonspor pour Lille contre un joli chèque de plus de 17M€. Après une première saison contrariée par les blessures, ce dernier prouve son niveau. Si l’on rajoute Zeki Çelik et Burak Yılmaz, le championnat turc regorge de bons éléments. Lyon aimerait donc y piocher…

Selon le média Sabah, Lyon aurait deux joueurs de Trabzonspor dans son viseur. Le club lyonnais aurait coché les noms de d’Abdülkadir Ömür et Uğurcan Çakır. Le premier est un milieu de terrain de 21 ans (international turc à 7 reprises) qui évolue le plus souvent dans l’axe mais ce dernier peut aussi jouer dans le couloir droit. Juninho et Bruno Cheyrou serait aussi intéressés par le portier de 24 ans (international turc à 4 reprises). Des recruteurs lyonnais étaient d’ailleurs dans les tribunes du Medical Park Stadyumu de Trabzonspor ce lundi. Si Lyon veut s’offrir Abdülkadir Ömür et Uğurcan Çakır, il faudra sortir le carnet de chèque. En effet, le premier est estimé à 13M€ et le second à 16M€ par le site Transfermarkt…

Concurrents OM : Rudi Garcia prévient le PSG !

Le club de Jean-Michel Aulas s’est imposé hier contre Metz à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Au terme de la rencontre l’entraîneur de Lyon et ancien coach de l’OM s’est montré ambitieux pour la suite et notamment au moment d’évoquer le prochain de son équipe contre le PSG.

« Avec cette victoire, on va pouvoir aller au Parc avec un peu plus d’ambition, Le PSG est au-dessus de tout le monde, quand ils jouent à 100%. Ils ont un gros match à jouer mardi (face à Basaksehir, ndlr) et une qualification à obtenir en Ligue des champions. On a des choses à faire valoir et on le fera. On ne viendra pas en victime expiatoire. Même si on sait que le PSG est supérieur quand il est à 100%. » Rudi Garcia – Source TéléFoot