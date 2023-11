Coup du pour Fonseca, coup de théatre pour les supporters du LOSC et deux jeunes devaient débuter… Les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Bafodé Diakité est forfait pour le déplacement à Marseille, les supporters lillois ne pourront pas non plus faire le déplacement et Simon et Bamo auraient dû débuter face à l’OL.

Un absent important côté LOSC

L’Olympique de Marseille reçoit Lille ce samedi soir au stade Vélodrome pour le match au sommet de la 12e journée de Ligue 1. Le LOSC ne pourra pas compter sur un de ses joueurs en forme ces dernières semaines.

En grande forme depuis le début de la saison, Bafodé Diakité s’est blessé. L’ancien toulousain souffre d’une fissure du péroné. Le footballeur franco-guinéen de 22 ans devrait ainsi être éloigné des terrains pour plusieurs semaines. Un gros coup dur pour le LOSC avant son déplacement à Marseille ce samedi en championnat.

❌ D’après les informations de @B_Quarez, Bafodé Diakité s’est blessé cette semaine et souffre d’une fissure au péroné. Une blessure qui l’éloignera des terrains ces prochaines semaines. pic.twitter.com/ETw2L59kaX — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) November 2, 2023

🎙️ Geoffrey Kondogbia : « 𝑳𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒆́𝒒𝒖𝒊𝒑𝒆 𝒕𝒓𝒆̀𝒔 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏. 𝑪’𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒐𝒔 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔. 𝑶𝒏 𝒗𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒆𝒓 𝒆𝒕 𝒃𝒊𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒆́𝒑𝒂𝒓𝒆𝒓 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆. » #OMLOSC Le replay… pic.twitter.com/M6A6ZGGy8B — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 2, 2023

En conférence de presse ce jeudi, le milieu de terrai de l’OM, Geoffrey Kondogbia (30 ans) a évoqué le match OM – LOSC de ce samedi au stade vélodrome (21h) à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1.

« C’est une équipe avec de très bons joueurs, qui est très forte en transition, une équipe avec pas mal de joueurs qui se connaissent et qui évoluent ensemble depuis pas mal d’années. C’est un gros match pour nous, on va les préparer comme tous les autres matchs et on va essayer de les analyser », a expliqué le milieu de terrain de l’OM comme le rapporte RMC Sport.

Pas de supporters lillois à Marseille !

Alors que des mesures avaient été annoncées pour encadrer l’arrivée des Lillois à Marseille, les supporters du LOSC sont finalement interdits de déplacement au Vélodrome ce samedi sous décision du Ministère de l’intérieur. Une conséquence directe des incidents survenus en marge de l’Olympico dimanche dernier.

🚨 Les supporters des Lillois sont finalement interdit de déplacement à Marseille. #OMLOSC | #TeamOM (Ministère de l’ intérieur) pic.twitter.com/DSpvyQ4TTW — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 3, 2023

Simon et Bamo devaient débuter face à Lyon ?

Le match de l’OM face à Lyon a été reporté au 6 décembre prochain suite aux incidents causés par des jets de projectiles sur les bus lyonnais. Ce report a été difficile à vivre pour bon nombre de supporters présents au stade, mais aussi pour deux jeunes joueurs de l’OM qui auraient pu fêter leur première titularisation à cette occasion.

Hier en conférence de presse, Gennaro Gattuso a été interrogé sur la possibilité de voir le jeune Bamo Meité, recruté cet été en provenance de Lorient, débuter cette rencontre face à Lyon. « Meite devait jouer vs Lyon? Ce sont mes choix qui sont dictés par le travail de la semaine. Meité est concentré, Gigot est revenu, ils sont tous prêts. Peu importe le moment de la saison. Tout peut arriver très vite. Il faut bien s’entraîner et être prêt. » Le défenseur était annoncé dans le onze car Samuel Gigot semblait encore un peu juste suite à sa blessure…

Simon et Meité aurait dû débuter face à Lyon ?

#Gattuso : « Meite devait jouer vs Lyon? Ce sont mes choix qui sont dictés par le travail de la semaine. Meite est concentré, Gigot est revenu, ils sont tous prêts. Peu importe le moment de la saison. Tout peut arriver très vite. Il faut bien s’entraîner et être prêt. » #OM #OMLOSC pic.twitter.com/Jp6O0lCxvk — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 2, 2023

De plus, le journal l’Equipe nous apprend ce vendredi que « Simon Ngapandouetnbu a failli débuter contre l’OL. dimanche dernier, et disputer son premier match chez les pros. Âgé de 20 ans, celui qui est régulièrement convoqué avec la sélection camerounaise, comme lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, s’est tenu prêt à commencer, histoire de suppléer les deux portiers espagnols du club. » En effet, Pau Lopez était forfait suite à une blessure à la cuisse contractée face à Nice le 21 octobre. De plus, Ruben Blanco « a eu quelques pépins depuis une semaine ». Ce dernier sera absent ce samedi comme l’a annoncé Gattuso en conférence de presse.

#Gattuso : « Pau Lopez s’est entraîné avec nous, j’espère qu’on pourra l’avoir pour le match. Blanco a eu des soucis. Sinon Mughe a une gêne, Balerdi est suspendu. Ounahi peut-être dans 1 semaine / 10 jours il sera de retour. Le reste, que des petits pépins mais rien de grave » #OM… pic.twitter.com/rSUcOqiDjX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 2, 2023

Pau Lopez va-t-il retrouvé sa place de titulaire face au LOSC ? Le quotidien sportif précise que Gattuso a prévu de le tester encore ce vendredi, en espérant qu’il enchaîne correctement les séances collectives.