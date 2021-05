Coup dur pour Strootman, ça se confirme pour Ntcham et les stats impressionnantes de Luis Henrique… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Coup dur pour Strootman, ça se confirme pour Ntcham et les stats impressionnantes de Luis Henrique.

Mercato OM : Ça se confirme pour ce gros flop de Longoria…

Très peu utilisé par Jorge Sampaoli depuis son arrivée à l’OM, Olivier Ntcham ne devrait pas être conservé par Pablo Longoria. Le milieu de terrain va retourner au Celtic où son coach l’attend.

Arrivé dans un contexte très particulier, Olivier Ntcham a en quelque sorte fait partir André Villas-Boas de l’Olympique de Marseille. Peu utilisé par Nasser Larguet, il a eu du mal à s’imposer et à trouver sa place dans l’effectif.

Il pourrait être un élément important, à l’aveniR — KENNEDY

Très peu apparu sous les ordres de Jorge Sampaoli, il ne risque pas de faire changer l’avis du coach argentin à trois matchs de la fin de la saison. C’est pourquoi le coach des Celtic, club auquel il appartient toujours, est prêt à le retrouver en juin prochain.

A LIRE : Mercato OM : Un gros coup dur pour Strootman?

« Nous ne fermons aucune porte à Olivier. Je lui ai parlé, il y a quelques semaines. J’ai une très bonne relation avec lui. Il était impatient de se lancer dans un nouveau défi, et le club l’avait accepté. Mais s’il y a des changements d’ici cet été, Olivier pourrait être motivé pour donner une autre chance au Celtic. C’est un très bon joueur, comme nous le savons, c’est donc une conversation qui devra avoir lieu à la fin de la saison, si Olivier veut revenir et veut se battre sous les couleurs du Celtic. Il pourrait être un élément important, à l’avenir, car c’est un joueur talentueux. » John Kennedy – Source : Conférence de presse (02/05/21)

Mercato OM : Un gros coup dur pour Strootman?

En prêt au Genoa, Kevin Strootman retrouve du temps de jeu et de l’efficacité en Serie A. Selon la Gazzetta Dello Sport, la direction italienne n’aurait pas les moyens de le conserver.

Arrivé sous l’ère de Rudi Garcia et de Jacques-Henri Eyraud, Kevin Strootman n’aura pas vraiment réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain passé par l’AS Roma est arrivé avec un statut de cadre, le plus gros salaire du vestiaire mais ne l’a pas justifié sur les pelouses de Ligue 1.

Avec Villas-Boas, il n’a pas vraiment brillé et a petit à petit perdu sa place de titulaire face à Valentin Rongier et l’éclosion de Boubacar Kamara au milieu. Il ne s’est contenté que de bouts de matchs et quelques apparitions dans le onze de départ. La situation ne lui convenait plus et le Néerlandais a rejoint le Genoa en prêt cet hiver.

SON SALAIRE POSE PROBLÈME…

Tout se passe pour le mieux en Serie A pour Strootman. Auteur de bonnes prestations, il est très souvent titulaire, donne des passes décisives… Si bien que le club italien a envisagé la possibilité de le conserver ce qui serait une bonne chose pour le joueur ainsi que l’OM qui économiserait son énorme salaire.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Coup de génie à venir de Longoria pour Vidal ?

C’est justement le problème du Genoa : le salaire. Avec près de 5 millions d’euros par an, il sera très compliqué pour les Italiens de s’aligner. La Gazzetta Dello Sport affirme cependant que d’autres clubs de Serie A ou à l’étranger seraient prêts à le récupérer.

OM : Les impressionnantes statistiques de Luis Henrique

Luis Henrique a encore été décisif face à Strasbourg. De la saison, c’est sa 5e passes décisives en très peu de temps de jeu. Faut-il lui en accorder plus afin qu’il pèse sur les victoires marseillaises?

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont souvent réclamé de voir plus jouer le jeune brésilien Luis Henrique. Très peu utilisé par André Villas-Boas, il a également été absent du groupe durant quelques semaines à cause d’une contamination à la COVID-19.

5 PASSES DECSISIVES EN MOINS DE 500MIN DE JEU EN LIGUE 1

Sous les ordres de Jorge Sampaoli, il a dépanné en piston gauche mais a surtout pesé en tant que super sub en fin de match. L’ancien attaquant de Botafogo a délivré 5 passes décisives depuis le début de la saison et se place parmi les meilleurs dans cette catégorie à l’Olympique de Marseille et avec un temps de jeu bien inférieur à ses partenaires.

A LIRE AUSSI : OM : Luis Henrique explique comment il a retourné la situation après des débuts compliqués !

En effet, en Ligue 1, il est le seul à atteindre un tel résultat avec moins de 500 minutes jouées avec un ratio de 0,31 et seulement 16 apparitions. Sur la période 2021, seuls Dimitri Payet et le Monégasque Aleksandr Golovin le dépassent avec respectivement 6 et 7 passes décisives.

Seuls @dimpayet17 (6) et Aleksandr Golovin (7) font mieux sur la période ! 🔥#OMRCSA pic.twitter.com/GtyWlyq2uJ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 30, 2021

Luis Henrique fait une belle rentrée. Seul point positif de la soirée — ATTAB

Pour le journaliste de Maritima Média, Karim Attab, Luis Henrique peut encore être décisif à l’avenir pour l’OM. Son style si singulier dans l’effectif pourrait être un atout précieux dans les semaines voire années à venir pour Jorge Sampaoli.

« Luis Henrique fait une belle rentrée. Seul point positif de la soirée. Le jeune brésilien est encore décisif avec une passe D. Mais il peut encore plus percuter et jouer le un-contre-un avec son adversaire. Ça peut être un joueur intéressant pour l’OM » Karim Attab – Source : Twitter (30/04/21)