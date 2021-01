Coupe de France, un champion du monde visé ? Et une piste de moins en attaque… les 3 infos OM de ce jeudi

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi : du mercato bien sûr avec la piste Sidibé, le tirage au sort d’un format particulier de la Coupe de France et la piste Crutone s’envole…

Le tirage au sort bien complexe de la Coupe de France 2021

Le tirage au sort d’une Coupe de France bien particulière va avoir lieu ce jour. L’OM va connaitre les deux clubs de Ligue 2 qui sont affronter pour devenir le prochain adversaire des marseillais en 32e. Explications.

Avec la crise sanitaire que traverse le monde et la France, le football amateur est touché de plein fouet. La Coupe de France était menacée cette saison, elle se jouera finalement mais dans une formule bien particulière. Les clubs professionnels et amateurs seront séparés avant d’être réunis à partir des 16es de finale. D’un côté, les clubs de Ligue 2 et de Ligue 1 s’affrontent pour 15 places, de l’autre les clubs amateurs s’affrontent pour les 17 places restantes.

Un tirage au sort va avoir lieu ce jeudi afin de déterminer les confrontations entre clubs de Ligue 2 qui seront ensuite opposés à un club de Ligue 1. L’OM connaitra donc ce jeudi ses deux potentiels adversaires (de Ligue 2) en 32es de finale…

Face à une situation sanitaire qui perturbe les déroulements de la Coupe de France Masculine et la Coupe de France Féminine, le Comité exécutif de la @FFF présidé par Noël Le Graët a adopté de nouveaux formats pour ces 2 compétitions 👇 pic.twitter.com/DMMUiwuI5B — Coupe de France (@coupedefrance) December 17, 2020

Calendrier de la Coupe de France

7 janvier : Tirage au sort du 8e tour et des 32es de finale (à suivre sur Eurosport 2)

19-20 janvier : 8e tour (10 matches entre clubs de L2)

13-14 février : 32es de finale (15 matches, clubs de L2 qualifiés + clubs de L1)

Groupe A, 8e tour

Amiens, Chambly, Dunkerque, Valenciennes

Groupe A, 32es de finale

2 clubs de L2 du groupe A + Dijon, Lille, Metz, Reims

Groupe B, 8e tour

Niort, Pau, Rodez, Toulouse

Groupe B, 32es de finale

2 clubs de L2 du groupe B + Angers, Bordeaux, Brest, Rennes

Groupe C, 8e tour

Ajaccio, Châteauroux, Clermont, Grenoble

Groupe C, 32es de finale

2 clubs de L2 du groupe C + Lyon, Monaco, Nice, Nîmes

Groupe D, 8e tour

Auxerre, Nancy, Sochaux, Troyes

Groupe D, 32es de finale

2 clubs de L2 du groupe D + OM, Montpellier, Saint-Etienne, Strasbourg

Groupe E, 8e tour

Caen, Guingamp, Le Havre, Paris

Groupe E, 32es de finale

2 clubs de L2 du groupe E + Lens, Lorient, Nantes, PSG

Sidibé plan b de Longoria ?

Selon Foot Mercato, l’OM s’intéresserait à Djibril Sidibé. Même si le latéral ne serait pas la priorité de Pablo Longoria, il pourrait être un plan B. Monaco demanderait un montant estimé à entre 5M€ et 7M€ pour laisser filer un joueur en mal de temps de jeu. De son côté, l’ancien lillois aimerait changer d’air dès cet hiver. Newcastle serait également sur les rangs pour récupérer le champion du monde 2018 en perte de vitesse. Sidibé n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain, le joueur de 28 ans a joué 10 matches cette saison (pour un total de 505 minutes). Le profil de Sidibé peut-il vraiment correspondre aux attentes de l’OM ? Le joueur dispose d’un gros salaire et a bien du mal à retrouver son niveau…

Djibril Sidibé, qui dispose d’un faible temps de jeu à Monaco, plaît à Pablo Longoria, même s’il n’est pas la piste prioritaire. Monaco réclame entre 5 et 7 M€ pour libérer le champion du Monde. Le joueur souhaite partir. 📰 @footmercato pic.twitter.com/he1n2vfJKl — BeFoot (@_BeFoot) January 7, 2021

Le chiffre : 15

C’est le montant en millions d’euros déboursé par l’AS Monaco en 2016 pour faire signer Sidibé en provenance du LOSC.

Crutone rentre à Wolverhampton

Alors que Sky Italia a annoncé un intérêt de l’OM pour Patrick Cutrone, l’attaquant va faire son retour en Premier League. En effet, l’attaquant de 23 ans ne va pas terminer son prêt en Italie à la Fiorentina pour revenir à Wolverhampton. Le club anglais a officialisé l’information via son compte Twitter. 13e de Premier League, les Wolves avaient besoin d’un renfort en attaque suite à la blessure de Raul Jimenez. L’OM peut donc barré le nom de Crutone de sa liste…

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno’s squad for the remainder of the season. Welcome back, Patrick! 🇮🇹👋 — Wolves (@Wolves) January 7, 2021



Pour autant d’autres buteurs de Serie A ont été évoqués. Si la piste Milik semble avoir pris du plomb dans l’aile face aux exigences du président De Laurentiis (15M€?), Le nom de Christian Kouamé a aussi été cité dans la presse italienne, mais le jeune attaquant pourrait rebondir au Torino dans le cadre d’un prêt avec une grosse option d’achat (16M€?). Avec des moyens limités, Pablo Longoria va devoir se montrer malin lors de ce mercato qui, comme l’annonce André Villas-Boas depuis plusieurs semaines, pourrait se décanter lors de la dernière semaine de janvier…