Courbis voit l’OM se qualifier face à Benfica !

L’Olympique de Marseille affrontera Benfica ce soir pour le compte du quart de finale retour de la Ligue Europa. Le club olympien est en ballotage défavorable à la suite de sa défaite lors du match aller (2-1).Rolland Courbis, ancien entraineur marseillais (1997-1999), s’est exprimé sur cette rencontre.

L’OM reçoit le Benfica ce soir pour le compte des quarts de finale retour de la C3. Dans un entretien accordé au 10 Sport, Rolland Courbis a affirmé que le club phocéen est favori face au club lisboète: « Bien sûr ! Il faut savoir que cette année, on n’a pas un grand Benfica comme ça a pu l’être par le passé. Non, l’OM ne va pas rencontrer un grand Benfica… En plus, c’est à Marseille et je pense que le tournant de la qualification aura lieu à ce match-là. Normalement, le fait que cela soit au Vélodrome devrait apporter un avantage à l’OM même si la saison dernière, on a vécu une anomalie ».

« Il y a de grandes chances que le prochain adversaire soit l’Atlanta, je ne vois pas Liverpool se relever d’un 3-0 »

En cas de qualification, les Marseillais pourraient être opposés à l’Atalanta Bergame. Le sixième de Serie A est en ballotage favorable après sa victoire 3 à 0 contre Liverpool à Anfield. Rolland Courbis a été questionné sur une potentielle victoire de l’OM en Ligue Europa: « Déjà, bien évidemment il faut se qualifier, mais sinon oui. Il y a de grandes chances que le prochain adversaire soit l’Atlanta, parce qu’honnêtement je ne vois pas comment Liverpool peut se relever d’un 3-0 à domicile. Mais ça fait donc de l’Atalanta, une équipe capable d’éliminer n’importe qui. Et en cas de qualification de ces deux équipes là, le match aller serait au Vélodrome, ce qui laisserait l’avantage du match retour à domicile pour l’Atalanta. Mais bon, on n’en est pas encore là, il faut d’abord que l’OM se qualifie. »

