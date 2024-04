Mercato: l’OM était proche de signer cette pépite barcelonaise !

Conseillé du jeune Mikayli Faye, Mamadou Lamine Ba est revenu sur l’accélération fulgurante de la carrière de son neveu dans une interview accordée à Sport News Africa. L’occasion de clarifier l’avenir du défenseur central du FC Barcelone, un temps annoncé à l’Olympique de Marseille.

Au Sénégal, Mikayli Faye était considéré comme une jeune pépite. La presse l’envoyait à l’OM dans le cadre du partenariat avec Diambars. Dans un entretien accordé à Sport News Africa, Mamadou Lamine Ba est revenu sur le parcours du défenseur central de 19 ans.

« On était prêts à reverser une partie du salaire de Mikayil s’il signait à l’OM »

⚽🇸🇳 De Diambars au Barça, la trajectoire de Mikayil Ngor Faye. Entretien XXL avec son oncle et conseiller en exclu sur @snewsafrica

– Conflit avec Diambars

– Pressions subies

– Divorce avec l’OM

– Arrivée au Barça et avenir https://t.co/CDfWtKnEJc — Mansour Loum (@Mansour_Loum) April 18, 2024

« Nous voulions des garanties pour l’avenir. On était même prêts à faire des sacrifices sur des primes à la signature ou reverser une partie du salaire de Mikayil s’il signait en Europe, à l’OM ou ailleurs, a affirmé Lamine Ba. Mais Diambars était dans d’autres préoccupations et m’a dit qu’il n’est pas leur priorité. Leur priorité c’est l’académie. De l’autre côté aussi, Marseille aussi nous a dit la même chose : que « Mika » n’était pas leur priorité. Le partenariat OM – Diambars allait déjà mal et Longoria était tourné vers d’autres dossiers. A ce moment-là, leur priorité était de prolonger Payet et Thauvin. Face à cette situation, il fallait créer le divorce car il allait de l’avenir de mon neveu… Marseille va finalement revenir avec de meilleurs sentiments plus tard. Ils vont même nous envoyer les billets d’avion pour que l’on vienne sur place, mais c’était fini à notre niveau. Il y avait des sollicitations, mais le but était si possible d’éviter les pays francophones. Car souvent les jeunes qui arrivent d’Afrique se laissent aller dès qu’ils arrivent. Ils y retrouvent quelques connaissances ou se font vite des amis et ça peut les détourner de leurs objectifs. La première option était donc un pays où on ne parle pas français pour que la barrière de la langue le pousse d’abord à se concentrer sur le football », a-t-il ajouté.

