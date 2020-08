Daniel Riolo : Sur les cas de Covid en Ligue 1 « il ne faut peut-être pas tout le temps méga-paniquer ! »

Daniel Riolo est revenu sur les cas de Covid 19 qui se multiplient à l’OM et dans d’autres clubs de L1. Pour lui, on ne pourra pas reporter indéfiniment les matches…

Sur RMC, le consultant Daniel Riolo s’est exprimé sur les récents reports de matchs liés aux cas positifs au Covid-19. Pour lui, les reports de matchs ne pourront pas se poursuivre indéfiniment et il va falloir réfléchir différemment à un moment donné…

EST CE QU’ON REPORTE DES MATCHS INDÉFINIMENT ?

« À un moment, il va falloir décider. Est-ce qu’on reporte des matchs indéfiniment ? Ou alors les annuler, en disant « vous êtes pas aptes, on vous déclare forfait ». Le diffuseur qui vient d’arriver (Mediapro) et qui a mis beaucoup d’oseille, il va faire la gueule. Ils vont vouloir leurs matchs, même si c’est reporté en semaine. Donc je ne pense pas qu’on ira de ce côté là. Mais à un moment, il va falloir taper du poing sur la table en disant : « vous mettez à l’écart les malades, et vous arrivez avec 14 joueurs valides pour jouer les matchs. » (…) Pour le coup, là, on a pas de cas graves ! Pendant longtemps, on ne savait pas la gravité donc on pouvait s’inquiéter. Le seul cas grave en France, ça a été Junior Samba de Montpellier… Maintenant on voit bien que les formes graves sont rares, il ne faut peut-être pas tout le temps méga-paniquer. Pour les jeunes, bien sûr ! »

Daniel Riolo – Source : After Foot RMC – 25/08/2020