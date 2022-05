Danilo priorité du coach ? Sampaoli met la pression sur McCourt et la rumeur mercato Amuzu… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Danilo serait l’option numéro un de Sampaoli pour remplacer Kamara, mais Palmeiras demande 30M€. Le coach argentin attend d’ailleurs des moyens pour le mercato, il l’a confié en conférence de presse. Enfin, la dernière rumeur mercato concerne l’international Espoirs belge Amuzu…

Danilo priorité de Sampaoli ?

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs évoque l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Danilo, milieu de terrain de 20 ans de Palmeiras. En effet, le journal L’Equipe avait confié que le joueur intéresserait beaucoup Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Capable d’évoluer un peu à tous les postes du milieu, même s’il est plus à l’aise dans un rôle plus défensif, il serait bien dans le viseur des olympiens.

Le journaliste brésilien Jorge Nicola affirme que Sampaoli fait du recrutement de Danilo sa priorité et l’aurait fait savoir à Pablo Longoria. Des négociations auraient même commencé, mais Palmeiras veut profiter des nombreux clubs intéressés pour obtenir un joli chèque de 30M€…

Nous vous en parlions en mars dernier dans l’un de nos bons plans mercato.

« Danilo de Palmeiras a un bon profil pour jouer au milieu, il peut se désaxer coté droit. Il est encore très jeune, il a 20 ans, mais il a montré la saison dernière que malgré son jeune âge il pouvait s’imposer dans un des meilleurs clubs brésiliens. Il a gagné la Copa Libertadores, le mondial des clubs aussi. Il a cette capacité à jouer comme numéro 6 mais à pouvoir se projeter rapidement vers l’avant, il aime bien participer aux actions offensives. Il a même parfois été utilisé en numéro 8. C’est un très bon jeune joueur qui a été sollicité, il est suivi par des clubs européens. Il a prouvé qu’il pouvait assumer ce poste là dans un grand club avec cette capacité à pouvoir très bien défendre comme sentinelle devant la défense, gratter des ballons, être physiquement présent dans les duels. Mais il a aussi une bonne qualité technique pour la relance. Il ne se cache pas. C’est un très gros potentiel dont on parle beaucoup au brésil surtout depuis la saison dernière. On attend un transfert vers l’Europe pour lui. On est encore loin du niveau de Boubacar Kamara qui a montré d’énormes qualités cette saison, mais ça pourrait être un bon remplaçant avec un temps d’adaptation. On l’a vu avec Gerson qui a eu besoin de temps alors qu’il sortait de deux grosses saisons avec Flamengo. Danilo pourrait être une très bonne solution, par contre le transfert ne sera pas donné la clause fixée par Palmeiras est de 50M€, mais ça peut très vite descendre dans des négociations, avec des bonus. Il y a de la concurrence mais ça peut être une belle cible pour Longoria à ce poste là. » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (29/03/2022)

Sampaoli veut des moyens !

Sampaoli met les pieds dans le plat concernant la composition de son effectif si l’OM doit jouer la Ligue des Champions et attend clairement d’avoir des réponses sur les moyens et l’ambition du club pour la saison prochaine…

Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Je pense à l’objectif qu’on a devant nous. Est-ce qu’on’ veut la C1 pour de l’argent ou pour être compétitif ? Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important. Il y aura la possibilité de créer ou pas une équipe de ligue des champions. Etre là pour 4 ou 6 matchs et stop ou continuer dans cette compétition. Ensuite le projet se décidera en s’appuyant sur ces bases-là. Les ressources en accord avec les capacités du club. Si on joue seulement pour passer inaperçu ce n’est pas logique. Les critiques seront toujours là. On doit être très clairs sur ce que l’on veut. Si l’objectif est plus économique ça apporte une pression qui n’a pas lieu d’être, c’est ce qu’il s’est passé lors de la dernière compagne. Les 60.000 personnes seront toujours là. L’équipe, l’entraîneur et les dirigeants doivent suivre ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (19/05/2022)

Amazu, un pari sur l’avenir ?

La saison de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminée que les rumeurs mercato sont déjà au centre des interrogations. Si la place définitive en championnat devrait déterminer le type de transferts réalisés, il y a des certitudes sur des postes à renforcer quel que soit la position du club au soir de la 38ème journée. Parmi eux, il y a le poste d’ailier gauche où aucun joueur n’a su donner satisfaction au coach Jorge Sampaoli. Konrad de La Fuente a petit à petit perdu son niveau de début de saison et Luis Henrique a du se contenter des miettes cette saison sous le maillot olympien. C’est donc tout naturellement que Pablo Longoria recherche un joueur de qualité à ce poste pour donner satisfaction à son entraineur. Si la qualification ou non en LDC aura une incidence sur le recrutement, le président olympien s’est déjà activé pour trouver le joueur idéal.

Avec une possible marge de manoeuvre limitée sur cette période de mercato estival, Pablo Longoria devrait sauter sur les bonnes opportunités économiques et sportives. Et si on en croit le média Ghana Soccernet, l’attaquant, Francis Amazu serait sur les tablettes du club de Frank McCourt. L’ailier sort d’une saison brillante sous le maillot mauve avec 9 buts et 3 passes décisives. De quoi attirer l’œil de Longoria mais aussi d’autres clubs Français. Sous contrat jusqu’en 2024 avec Anderlecht, Amazu pourrait quitter la Belgique cet été pour palier les difficultés financières de l’équipe entrainée par Vincent Kompany. Reste à savoir combien demanderont les mauves et blanc.

