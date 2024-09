L1 : DAZN propose ce onze du début de saison avec 3 joueurs de l’OM… Vous validez ?

DAZN a dévoilé son effectif type après les 3 premières journées du championat 2024/2025. On y retrouve 4 joueurs du PSG et 3 de l’OM, respectivement premier et deuxième actuellement.

Après sa victoire contre le TFC, l’OM est remonté à la deuxième place de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi sont déterminés à remonter en Ligue des Champions. Leurs performances ont été remarquées par le service de streaming DAZN, qui a placé 3 olympiens dans son 11 de départ.

Le 11 de DAZN

📝 | Et vous, quel est votre 11 de ce début de saison ? 👀💬 Toute la Ligue 1 McDonald’s. Tous les matchs. Tous réunis. Seulement sur DAZN. 📲 8 matchs en live et 1 match en décalé chaque week-end de championnat. pic.twitter.com/3YeU1ZGamj — DAZN France (@DAZN_FR) September 5, 2024

DAZN a choisi son 11 de départ à partir des 3 premières journées du championnat. On y retrouve 4 joueurs du Paris Saint-Germain : Marquinhos, le capitaine du club francilien depuis 2020 ; Bradley Barcola, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison (4) ; João Neves, meilleur passeur décisif pour l’instant (4) ; et Vitinha. Dans le même effectif, on remarque Edon Zhegrova (LOSC), Andrey Santos (RC Strasbourg) et Przemyslaw Frankowski (RC Lens). Dans les buts, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 a décidé de mettre Alban Lafont, portier nantais depuis le 1er juillet 2021.

3 joueurs Marseillais !

Aux côtés de tous ces internationaux, DAZN a inclus 3 joueurs de l’Olympique de Marseille dans son 11 type : un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Tout d’abord, Mason Greenwood et Luis Henrique. Le duo a fait ses preuves samedi dernier. Le Britannique, meilleur buteur de Ligue 1 (5) a marqué 2 buts, précédés de 2 passes décisives du Brésilien. En défense, Quentin Merlin a également sa place dans l’effectif.



