De Zerbi explique son choix, Veretout amer et Rowe conforté… Les 3 infos OM de ce lundi 30 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce lundi 30 septembre 2024, retour sur la défaite face à Strasbourg avec les explication de De Zerbi sur son choix Hojbejerg, l’amertume de Veretout et le choix conforté de Rowe…

Les explications de De Zerbi sur le choix Hojbjerg

Cette semaine, Pierre-Emile Hojbjerg a été testé en défense centrale par Roberto De Zerbi à l’entraînement. Le coach l’a installé dans cette configuration lors de la rencontre face au RCSA ce dimanche soir… Ce choix a été pointé du doigt par les supporters après la prestation décevante du joueur. Le coach Roberto De Zerbi s’est expliqué à ce sujet en conférence de presse.

« Mettre trois gauchers (en défense), ça aurait été un peu trop. Højbjerg était le choix qui était le plus logique », a justifié le coach italien devant les journalistes à la suite du match face aux Alsaciens. Le Danois était accompagné de Cornelius, Murillo et Brassier en latéral gauche. La suspension de Balerdi et la blessure de Meité ne permettait pas à l’entraîneur de faire d’autres mouvements à ce poste-là.

« On n’a pas été à la hauteur »

« Félicitations à Strasbourg, ils nous ont rendu le match difficile. Ils ont bien pressé, ils ont bien joué. Je trouve que l’on n’a pas été à la hauteur de notre niveau. En termes d’intensité on était aussi en dessous et il faut très vite s’améliorer. On doit très vite changer de rythme pour monter en intensité pour aller chercher des points comme on l’a fait jusqu’à présent, »a déclaré Højbjerg au micro de DAZN

» On a joué beaucoup de duels et on en a perdu 80%. On a mérité de perdre. On s’attendait a cette agressivité et on a perdu trop de duels, notamment aériens. Quand on perd autant de duels on ne peut gagner des matchs à ce niveau la « .

Le coach olympien s’est également exprimé sur la défaite du soir en conférence de presse d’après match : « Je ne sais pas si c’était notre pire match. J’ai confiance en mes joueurs. Bielsa disait qu’on apprend dans la défaite et je pense qu’on va beaucoup apprendre de celle-ci (…) Il faut quand on affronte des équipes agressives faire quelque chose de plus. On doit faire parler un peu plus notre physique. »

Veretout reste amer !

Jordan Veretout a quitté cet été l’Olympique de Marseille pour rejoindre Lyon dans les derniers jours du mercato. L’ancien milieu de terrain olympien est revenu sur les raisons de son départ.

Au cours d’un entretien réalisé par Canal + pour le Canal Football Club, Jordan Veretout a évoqué son départ de l’Olympique de Marseille pour finalement rejoindre Lyon dans les derniers jours du mercato après avoir été écarté du groupe par les dirigeants du club marseillais durant toute la préparation estivale.

» Mon été ? Je pars en vacances, je suis très heureux, je profite avec les enfants parce que ce sont des saisons très chargées. Et puis, à quelques jours de la reprise, Medhi Benatia m’appelle et me dit : ‘Jordan, le coach est sur une autre philosophie et tu ne rentres plus dans le projet.’ J’ai répondu : ‘OK, pas de souci, maintenant il faut qu’on trouve une solution.’ J’ai quand même donné beaucoup, je n’ai jamais triché, j’étais assez bon, peut-être pas pour tout le monde, mais chez les gens avec qui je parle, certains ont trouvé ça un peu injuste . Je n’ai pas compris au final, je les ai respectés, je suis parti avec la réserve. Maintenant, je pense que le mieux, ça aurait été, avec un peu plus de classe, de faire partie du groupe en sachant que je dois partir. J’aurais compris et ça aurait été plus facile pour tout le monde », a ainsi déclaré Jordan Veretout

Rowe conforté dans son choix

Buteur décisif face à Lyon il y a 8 jours, Jonathan Rowe est un peu le supersub de De Zerbi en ce début de saison. L’Anglais a expliqué que son choix de venir à l’OM est confirmé par la passion qui entoure le club.

Dans un entretien accordé à The Athletic, Jonathan Rowe est revenu sur son but dans les dernières secondes face à Lyon. « Cela a montré ce qui m’a incité à venir à Marseille. Ça crie de la passion et de l’amour du football et ça fait écho à l’idée que j’ai du Beautifull Game. La réaction des fans, du staff, c’est pourquoi je suis venu ici. Je ne savais pas comment célébrer quand j’ai marqué, tout c’est fait instinctivement. (…) Je suis un homme qui aime les défis et c’est une expérience différente, mais j’ai hâte d’imprégner ma marque sur une autre partie du monde. C’est un niveau supérieur à la Championship, il y a moins de matches donc plus de temps pour les préparer. C’est plus structuré et le niveau est supérieur. C’est un bon moyen pour m’étalonner. Et Roberto De Zerbi m’a appris à continuer quoi qu’il arrive. Peu importe que ça tourne en votre faveur ou à l’inverse contre vous, vous devez avoir la même mentalité et chercher à vous améliorer. »

Cela a montré ce qui m’a incité à venir à Marseille

Il y a quelques semaines, l’OM a récupéré Jonathan Rowe en provenance de Norwich. L’ailier gauche gratte des minutes sans pour autant être considéré comme un titulaire dans l’esprit de Roberto De Zerbi. Pourtant, lorsqu’il entre, il est très souvent décisif ou dangereux. Cette détermination, il semble l’avoir depuis toujours comme l’affirme l’un de ses formateurs au journal L’Equipe.

« Il a toujours cru en lui, c’est sa plus grande qualité. La première fois que je l’ai vu, il m’a dit qu’il voulait être professionnel et on remarquait tout de suite qu’il était différent, se souvient Greg Crane, son formateur des moins de 12 ans aux moins de 18 ans. Je suis entraîneur depuis vingt ans et je n’ai jamais côtoyé un garçon capable de dribbler aussi bien que lui, des deux côtés, à cette allure et avec le ballon collé à ses pieds, ce centre de gravité bas qui gêne les défenseurs. Il peut les amener où il veut et c’est un plaisir de le voir les torturer. Si sa vitesse est innée, il n’a jamais été le plus costaud et il était toujours le plus petit chez les jeunes (il mesure 1,73 m). Il s’est aussi souvent blessé mais il a gardé foi en lui. »

La bonne blague de ce supporter lyonnais après la clim de Rowe !

Après une défaite plus que honteuse côté lyonnais, les supporters sont au bout du rouleau. Avec un début de saison difficile, l’OL pointe à la 14ème place avec 4 points, de quoi désespérer les supporters qui ne s’empêchent pas certaines blagues tout de même. Comme ce supporter lyonnais qui a appelé la boutique de l’OM concernant la vente de climatiseur…