Décision prise pour Kamara, mauvaise nouvelle pour Caleta-Car et ça se complique pour Vidal… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Décision prise pour Kamara, mauvaise nouvelle pour Caleta-Car et ça se complique pour Vidal

Mercato OM : Mauvaise nouvelle pour Ćaleta-Car ?

Annoncé dans le viseur de Newcastle l’hiver dernier, Duje Ćaleta-Car ne serait finalement pas la priorité des Magpies qui cibleraient Diego Carlos.

Il était dans les papiers de Newcastle lors du mercato hivernal. Duje Ćaleta-Car aurait pu plier bagages dans les derniers instants du mercato. Finalement, les Magpies ont décidé de ne pas passer à l’action. À l’heure actuelle, les dirigeants de Newcastle n’ont toujours pas fait savoir s’ils comptaient lancer les grandes manoeuvres l’été prochain en vue d’un transfert du Croate.

Ćaleta-Car n’est pas la priorité de Newcastle ?

Si son départ permettrait de soulager les finances de l’OM, une mauvaise nouvelle aurait fait son apparition dans ce dossier. En effet, à en croire les informations révélées par Marca, Duje Ćaleta-Car ne serait pas la priorité de Newcastle. Les Magpies auraient fait de Diego Carlos sa priorité pour les mois à venir. Mais l’affaire ne serait pas aussi simple que ça pour l’équipe anglaise. En effet, Séville pourrait se montrer réticent puisque Jules Koundé est également sollicité par Chelsea. Pour le club andalou, il s’agirait d’un véritable coup dur de perdre ses deux défenseurs centraux lors de la même fenêtre de transfert. Mais une chose est sure, Newcastle semble motiver pour attirer l’ancien défenseur de Nantes.

Je sais que mon nom reviendra l’été prochain — Caleta Car

En conférence de presse avant la rencontre face à Metz, le principal intéressé a fait savoir qu’il était lassé par les différentes rumeurs l’envoyant ailleurs lors de chaque mercato.

« Chaque mercato, c’est pour moi! A chaque fois, les journaux parlent de moi si je pars ou non. Mais je suis toujours là. Je ne sais pas au sujet de mon avenir. Il faut trois parties pour trouver un accord et ça n’a pas été le cas. L’été, c’est dans longtemps. Il reste beaucoup de travail ici avec Marseille. Je suis ici. Je vais tout donner pour garder cette seconde place et se qualifier en Ligue des champions. Je sais que mon nom reviendra l’été prochain sur le mercato mais je ne veux pas y penser. Je serai vraiment déçu si je pars Marseille sans rien n’avoir gagné. (…) Chaque mercato, c’est pour moi. J’ai entendu: ‘il va partir ça’, ‘le club ne veut pas’. Je suis déjà fatigué de ces infos. Je suis toujours ici, je suis vraiment heureux d’être dans ce club. J’ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclus. Si des opportunités arrivent, on verra. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Je suis un joueur sous contrat avec l’OM. » » Duje Caleta Car – source : Conférence de presse (11/02/2022)

Mercato OM : Ça se complique pour cette piste de Sampaoli ?

Alors que l’Olympique de Marseille est intéressé par son profil depuis de très nombreux mois, Arturo Vidal serait dans le viseur d’une nouvelle équipe. D’après Calciomercato, il s’agirait d’Aston Villa.

Quelques semaines après la fermeture du mercato hivernal, l’OM continue de préparer ses plans pour la saison prochaine. Malgré une interdiction de recrutement qui plane sur le club pour les deux prochains mercato, les dirigeants olympiens tentent d’anticiper au mieux. Après avoir anticipé les arrivées de Samuel Gigot ou de Bartug Elmaz, Pablo Longoria continue de flairer les bons coups d’ici les prochains mois.

Aston Villa intéressé par Arturo Vidal ?

On le sait, Arturo Vidal est l’une des pistes de l’OM depuis plusieurs mois. En effet, le milieu de terrain de 34 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Il serait ciblé par Jorge Sampaoli afin de pallier un éventuel départ de Boubacar Kamara en juin prochain. Par ailleurs, l’OM ne serait pas le seul club présent sur le dossier menant au joueur de l’Inter.

En effet, comme le révèle Calciomercato, c’est Aston Villa qui figurerait également parmi les prétendants pour Arturo Vidal. Steven Gerrard a fait savoir qu’il apprécierait le profil du milieu de terrain chilien pour apporter de l’expérience dans son effectif. Les dirigeants d’Aston Villa auraient même déjà pris des renseignements sur la situation du joueur. Reste donc à savoir de quelle manière le dossier évoluera mais cette concurrence ne devrait pas aider Pablo Longoria.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

Interrogé au sujet de Boubacar Kamara en décembre dernier, Jorge Sampaoli n’avait pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ l’été prochain.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

Mercato OM : Kamara a déjà pris sa décision pour son avenir?

C’était l’un des feuilletons du mercato hivernal : Kamara partira ou ne partira pas dès le mois de janvier? Finalement resté, il ne devrait pas excéder le mois de juin… En fin de contrat, il aurait finalement pris sa décision.

L’Olympique de Marseille a tenté le tout pour le tout afin de conserver Boubacar Kamara. Cet été, selon les informations de L’Equipe ainsi que de Foot Mercato, le club lui a proposé plusieurs contrats avec des durées ainsi que des salaires différents.

Kamara ne restera pas?

Malheureusement, le milieu défensif ne veut rien savoir et laisse le temps passer sans prolonger. En fin de contrat en juin prochain, il a été forcément approché dès cet hiver. Certains clubs étaient même prêts à payer l’OM dès janvier afin d’avoir la primeur sur les autres écuries intéressées.

Les Marseillais n’ont ni recruté de remplaçant à Kamara ni vendu le minot. Il est toujours à Marseille et a même réalisé une belle performance face au FC Metz ce dimanche. Mais qu’en est-il de son avenir? En juin prochain, il devrait bien quitter l’OM gratuitement. Selon L’Equipe, plus personne ne croirait en sa prolongation au club tant les discussions sont au point mort. Comme l’avait expliqué Pablo Longoria en conférence de presse, un respect mutuel entre les deux parties semble s’être trouvé après sa non-venue devant les journalistes.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter – Longoria

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)